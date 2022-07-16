اوعي ترميها تاني.. طريقة إزالة بقع الكلور من الملابس مهما كانت صعبة فِيْ ثواني بدون دعك أو فرك

يزيل بقع الكلور من الملابس البيضاء والملونة فِيْ دقائق دون الحاجة للفرك، يعتبر الكلور من أكثر المواد حرصاً التي يجب استخدامها عند تنظيف الملابس، ولكن للأسف إذا تم تطبيق الكلور مباشرة على الملابس فإنه ينتج عنه بقع على الملابس، لا تتخلص ربة المنزل بهذه الملابس، وعليك التخلص من الملابس ورميها فِيْ سلة المهملات، لأن هذه البقع لا يمكن إزالتها بسهُولة، ومهما كانت ربة المنزل تستخدم البودرة، فإن البقع لا تتأثر بها. لا تقلق ولكن لا تقلق سنقدم لك وصفة سحرية للتخلص من بقع الملابس على الملابس نتيجة ظهُور الكلور. كل ما عليك فعله هُو المضي قدما وقراءة بقية الفقرات التالية، ترقبوا وتواصلوا. نحن.

مكونات وصفة لإزالة بقع الكلور من الملابس

يجب أن نضع فِيْ الغسيل أقوى منظف للملابس، لأن المنزل يجب أن يجعل الملابس تلمع على الشرفة، مع العلم أن معظم المنظفات الموجودة فِيْ المتاجر الخاصة تحتوي على مواد كيميائية تضر الجلد وتؤثر على اليدين وتؤدي إلى التهابات خطيرة، بالإضافة إلى أنها تؤدي إلى يتم قطع الملابس والأقمشة عن طريق الاستخدام المتكرر لهذه الأنواع من المنظفات، ولكن لا تقلق وداعًا لتلك المنظفات الضارة بكل شيء، وسنوفر لك المكونات ووصفة طبيعية للتخلص من الكلور. البقع على الملابس البيضاء والملونة كذلك، والمكونات هِيْ

ربع كوب خل أبيض.

ملعقة كبيرة من الكحول.

قطع قطنية.

الخطوات التي يجب اتباعها بهذه الوصفة لإزالة بقع الكلور من الملابس

إذا نظرنا إلى الملابس نجد أن كل منزل به ملابس بها بقع كلور، فمن المؤكد أن ست البيت يريد تنظيف هذه الملابس، لكنه لا يعرف الطريقة الصحيحة للقيام بذلك، لذلك قام بتفتيش كل مواقع التواصل الاجتماعي. الشبكات لمعرفة طريقة سهلة. وطريقة مؤكدة للتخلص من هذه البقع العنيدة. والخطوات هِيْ