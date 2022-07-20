اوعي ترميها.. طريقة إزالة بقع الكلور من الملابس الملونه والبيضاء بمكون سحري فِيْ ثواني بدون دعك أو فرك

إزالة بقع الكلور من الملابس البيضاء والملونة بالرغم من استخدام الكلور لتنظيف البقع وخاصة الملابس البيضاء، لأنه قادر على إزالة البقع مهما كانت، ولكن إذا تم وضع الكلور على الملابس الملونة فإن الملابس ستحتوي على الكثير من البقع وبالتالي يصبح شكل الملابس غير مناسب، ولا يجب ارتداؤها مرة أخرى، لكن ليس من الطبيعي أن تتخلص ربة المنزل من الملابس بمجرد أن يسقط الكلور عليها فِيْ كل مرة، ولكن وداعا لرمي الملابس ورميها. فِيْ السلة، أو نقوم بإعادة تدويرها فِيْ المطبخ، وبهذه الطريقة لن نجد ملابس فِيْ الخزانة، لمعرفة مكونات الوصفة لإزالة بقع الكلور على الملابس الملونة، فقط عليك المضي قدما وقراءة بقية الفقرات التالية، ابق معنا.

استخدم الخل الأبيض للتخلص من بقع التبييض

نعلم جميعًا أهمية الخل الأبيض فِيْ إزالة البقع عن الملابس الملونة، ومهما كانت البقعة صعبة وعنيدة، فلن تحتاج إلى شراء منظفات تحتوي على مواد كيميائية ضارة، الآن سأقدم لك خطوات استخدام الخل الأبيض من أجل إزالة بقع الكلور

ضعي كَمْية كبيرة من الخل الأبيض.

يجب إحضار قطعة الملابس المراد تنظيفها.

يجب نقعها فِيْ الخل وتركها لمدة ربع ساعة.

يجب وضع المنظفات على الملابس وفركها باليدين.

يجب وضع المنظفات على الملابس وفركها باليدين. يجب غسلها مرة أخرى بالملابس.

يجب تكرار هذه الخطوة مع جميع أنواع الملابس.

طريقة صودا الخبز لإزالة بقع التبييض الصعبة

عندما نقدم لك وصفة، نرغب فِيْ أن تكون مكونات هذه الوصفة طبيعية وخالية من أي مواد اصطناعية تضر بالبشرة، وأن لا تؤثر على درجة اللون، ويبقى اللون كَمْا هُو، والآن سنقوم بذلك. تعرف على طريقة استخدام صودا الخبز للصوديوم لإزالة الكلور من الملابس