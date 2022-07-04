اوقات دوام البنك الاهلي فِيْ عيد الأضْحَى 2022/1443

تعد ساعات عمل البنك الأهلي يوم عيد الأضحى 1443-2022 فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة من المواعيد المهمة التي يسعى الأفراد إلى معرفة تفاصيلها بدقة وكَمْا تعلنها المصادر الرسمية لارتباطها بالعديد من المعاملات الهامة فِيْ حياة الأفراد، لذلك أوضح البنك المركزي السعودي كل شيء عن ساعات عمل البنك. فِيْ المملكة، وفِيْما يلي تفاصيل عن ساعات عمل البنك الأهلي خلال وعيد الأضحى المبارك

البنك الأهلي السعودي

يعتبر البنك الوطني السعودي أكبر مؤسسة مالية فِيْ المملكة وأحد البنوك التي تندرج تحت تصنيف أهم القوى المالية الإقليمية، وقد لعب البنك دورًا مهمًا فِيْ عمليات التحول الاقتصادي فِيْ المملكة، بهدف إحداث تغيير كبير فِيْ القطاع المصرفِيْ السعودي بشكل عام، بالإضافة إلى دعم رؤية المملكة 2030 والعمل على تحقيقها من خلال المواءمة بين استراتيجية البنك ورؤيته وبرامجه ؛ مساهمة كبيرة فِيْ دعم هذا المشروع.

مَوعِد إجازة البنوك فِيْ عيد الأضحى 1443

أعلن البنك المركزي السعودي، عطلة عيد الأضحى المبارك للبنوك فِيْ المملكة، حيث سيكون يوم 7 ذو الحجة هُو تاريخ بدء هذه العطلة، الموافق 6 يوليو 2022، وتستمر هذه العطلة حتى 14 / ذو الحجة / 1443 هـ، الموافق 13 / يوليو / 2022 م، عندما يتوقف استقبال العملاء فِيْ معظم فروع البنوك، مع احتمال وجود استثناءات معينة من قبل بنوك معينة.

ساعات عمل البنك الوطني خلال عيد الأضحى 1443/2022

أعلن البنك عبر صفحته الرسمية على فِيْسبوك، عن افتتاح مجموعة من فروع البنك الأهلي أبوابها للعملاء فِيْ أيام عيد الأضحى، لتسهِيْل شؤون العملاء واستكَمْال خدماتهم، بحسب ما يعلنه البنك رسميًا.

تبقى فروع البنك الوطني مفتوحة خلال عيد الأضحى

قال البنك الوطني السعودي إن هناك العديد من الفروع المرتبطة به والمنتشرة فِيْ جميع أنحاء المملكة وسوف تفتح أبوابها خلال الفترة المحددة لعطلة عيد الأضحى فِيْ البنوك الـ 37.

فرع الدولة.

فرع مطار الملك فهد الدولي

فرع ميناء الملك عبدالعزيز.

فرع طريق الظهران.

فرع المزروعية.

فرع المنصور.

فرع شرق النسيم.

فرع مطار الأمير سلطان.

فرع جازان الرئيسي.

فرع مطار الملك عبدالله.

فرع الترويج.

فرع عائشة بنت ابي بكر.

فرع مطار الملك خالد الدولي.

فرع الشهُود.

شارع فرع الملك عبدالعزيز.

فرع طريق الأمير سلطان.

فرع مطار الأمير محمد بن عبد العزيز.

فرع سنابل.

الفرع العلوي.

فرع اوركارد.

فرع مطار الملك عبدالعزيز الصالة الشمالية.

فرع مطار الملك عبدالعزيز بقاعة الحجيج.

غداء صناعي

فرع الرحمانية.

فرع الطريق الدولي.

مطار الملك عبد العزيز – صالة 1.

فرع حائل الرئيسي

فرع محايل عسير.

فرع جديد فِيْ الجميزة.

فرع طريق الملك عبدالعزيز

فرع الفاخريه.

فرع الملك سعود.

اوقات عمل فروع البنك الاهلي خلال عيد الأضْحَى 1443

ستبدأ الفروع التي سيوفرها البنك الأهلي للعمل خلال عيد الأضحى من 12/8/1443 هـ إلى 14/12/1443 هـ، باستثناء الأيام الأولى من عيد الأضحى المبارك، بحسب ما أعلنه البنك عبر موقع فِيْسبوك.

الجدير بالذكر أن البنك الأهلي السعودي كان يمتلك ما يقرب من 400 فرع فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة بنهاية عام 2017، وتوفر هذه الفروع مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفِيْة الإسلامية، وقد بلغ عدد عملاء البنك 5.9 مليون عميل فِيْ نهاية عام 2017.

كيفِيْة الاستعلام عن فروع البنك الوطني السعودي

تتطلب منك خدمة معلومات فرع البنك الوطني السعودي اتباع الخطوات التالية

دخول الموقع الرسمي للبنك الوطني “”.

بالنقر فوق علامة التبويب “فروعنا” فِيْ الأقسام الثابتة من الصفحة الرئيسية.

تحديد المنطقة التي يرغب العميل فِيْ الاستعلام عنها عن فروعه.

تحديد نوع الخدمة المصرفِيْة التي يبحث عنها العميل.

انقر فوق أيقونة البحث.

يهتم النظام الآلي بعرض تفاصيل الفرع حتى يتمكن العميل من رؤيتها.

آخر يوم عمل للبنوك قبل العطلة

آخر يوم عمل للبنوك قبل العطلة هُو السادس من ذي الحجة 1443 هـ، بحيث يسري ميعاد إجازة عيد الأضحى المبارك للبنوك فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

طرق الاتصال بالبنك الوطني السعودي

أنشأ البنك الوطني السعودي مجموعة من قنوات الاتصال التي تستهدف جميع عملاء المملكة العربية السَعُودِيْة لتسهِيْل تلقي استفسارات العملاء وشكاويهم ومعرفة ساعات العمل التي يعلنها البنك. يمكنك التواصل مع البنك الأهلي السعودي من خلال إحدى الوسائل التالية

الرقم الفريد للبنك الأهلي 920001000.

البريد الإلكتروني للبنك الوطني السعودي [email protected]

هنا نصل إلى ختام المقال الخاص بمواعيد عمل البنك الأهلي فِيْ عيد الأضحى 1444/2022 وعرفنا على غرار ما تم الإعلان عنه رسميًا عن ساعات عمل البنوك فِيْ المملكة والفروع التي سيفتح البنك الأهلي السعودي أبوابه بشكل استثنائي خلال عطلة عيد الأضحى المبارك المقررة على بنوك المملكة.