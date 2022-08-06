اوقات فتح المدينة العالية في أبها ، تعد المدينة العالية من المدن المشهورة و الموجودة داخل المملكة العربية السعودية وهي أبرز المشاريع السياحية التي سعت الحكومة في المملكة العربية السعودية إلى بنائها داخل المملكة ، مما دفع العديد من الأشخاص بالتسائلات التي تتم مقبل المقيمين أو الوافدين الى المملكة العربية السعودية حول المدينه العالية في أبها ، واوقات فتح المدينة العالية في أبها ، تابعوا معنا .

المدينة العالية بأبها

تعد المدينة المرتفعة في أبها من المدن السياحية التي افتتحها أمير منطقة عسير الأمير تركي بن ​​طلال، وتعد المدينة المرتفعة من المشاريع المهمة في المنطقة والتي تعتبر منفذًا لأهالي منطقة عسير. منطقة أبها، وهي وجهة تجذب السياح من جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، مما يميز المدينة المرتفعة أنه في الصيف تكون الأيام دافئة وطويلة، بينما في الشتاء يكون الجو باردًا وقصيرًا، مع تتراوح درجة الحرارة بين 7 – 28 درجة مئوية، ونادرًا ما تصل درجة الحرارة إلى 31 درجة مئوية، أما أفضل أوقات السنة لزيارة المدينة فهي أوائل أبريل إلى منتصف مايو، ومن بداية أغسطس إلى منتصف أكتوبر.

أين تقع المدينة العالية في أبها

تقع المدينة العالية بأبها على طريق الملك عبد العزيز بأبها. تتمتع بإطلالة مميزة على تهامة عسير من الجنوب الشرقي، وتطل على منطقة أبها من الشمال الغربي. تبلغ مساحة المدينة 26 ألف متر مربع، وتحتوي على مطاعم ومقاهي وفنادق ومنتجعات ترفيهية أخرى. وحدات سكنية مميزة وفاخرة تلبي كافة احتياجات السائحين والزوار.

متى تفتح المدينة العالية في أبها

يبدأ موعد افتتاح المدينة العليا بأبها من الساعة 800 صباحًا حتى 1130 مساءً، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية، بحسب ما أعلنته إدارة المدينة العليا بأبها.

أعلى فنادق المدينة

يوجد في المدينة العالية العديد من الفنادق ذات المستوى العالي من التميز والرفاهية، والتي تتدفق على جميع الزوار السعوديين وغير السعوديين، وفيما يلي نستعرض أهم هذه الفنادق في المدينة العالية

فندق سروات بارك

من أهم الفنادق في المدينة المرتفعة على بعد 300 متر من حديقة أبو خيال. يحتوي الفندق على مطاعم ومراكز لياقة بالإضافة إلى خدمة الإنترنت المجانية. كما أن لديها مكاتب استقبال مخصصة تفتح على مدار الساعة ومواقف للسيارات وخدمات أخرى مثل إعداد الإفطار. كما تحتوي غرف الفندق على تكييف وشاشات تلفزيون كبيرة، وتتراوح أسعارها بين 740 ريال سعودي.

دار التلال للأجنحة الفندقية

تعد أجنحة دار التلال من الأماكن المتميزة وتحتوي على خدمات متعددة منها الإنترنت المجاني، وصالة مشتركة، ومواقف للسيارات، بالإضافة إلى مكاتب مخصصة لاستقبال الضيوف. كما يحتوي على صالات عرض بها شاشات تلفزيون كبيرة بها دواليب وحمام خاص، وتبدأ الأسعار من 250 ريال سعودي.

الخليجية للشقق المفروشة

تعتبر الخليجية للشقق المفروشة من الأماكن الشهيرة في المنطقة، وتحتوي على أماكن جميلة بالإضافة إلى غلاية كهربائية. كما يحتوي على مواقف مجانية للسيارات، ويحتوي على مناطق استقبال مخصصة، وتبدأ الأسعار من 174 ريال سعودي.

أفضل مطاعم المدينة العالية في أبها

يوجد في المرتفعات العديد من الأماكن المتميزة أهمها المطاعم التي تقدم العديد من الوجبات المختلفة من الشرق والغرب بأسعار مناسبة جدا تناسب جميع السائحين سواء كانوا مواطنين أو أجانب، وتتميز الإقامة بوجود بوفيهات مفتوحة تتسع لجميع الزوار.

مطعم العجين.

مطعم ان لاونج.

مطعم حدائق نارانج.

مطعم كلاود فيو.

مطعم ذا إكزيت.

مطعم جرافيتي برجر.

الأنشطة والفعاليات في المدينة السياحية العالية

يوجد الكثير من الفعاليات والأنشطة الخاصة التي تقدمها هاي سيتي لجميع الزوار من مواطنين وأجانب، حيث توفر المدينة العالية جميع الفقرات التي تناسب جميع الأعمار والكبار والأطفال، ومن أهم هذه الفعاليات والأنشطة هي يتبع

في المدينة العالية توجد الغابة السعيدة للأطفال.

يحتوي على عدد من المجموعات الشعبية التي تشارك في الاحتفالات الوطنية.

يحتوي على متاجر تبيع العديد من البضائع المميزة بأسعار تنافسية.

المشاركة في الأنشطة والفعاليات التي تقام في المدينة العليا.

مشاهدة المباريات الرياضية.

استمتع بالمشاهد الجذابة والمنظر الخلاب لأبها وتهامة.

وفي الختام تحدثنا لكم عبر السابق اوقات فتح المدينة العالية في أبها ، وهي من أهم المشاريع السياحية والترفيهية التي عملت عليها الحكومة في المملكة السعودي ، والتي تجمع العائلات معًا لقضاء أيام الاجازات بأجواء من الراحة والهدوء .