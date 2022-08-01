اول حاكم مسلم للاندلس، تعتبر الاندلس هي من أحد الدول الإسلامية، وهي الان تسمى باسم دولة اسبانيا، حيث أنه تم تحريرها على يد القائد طارق بن زياد حيث أنها كانت محتلة من قبل الامويين سابقا، حتى قامت الدولة الأموية بالتخلي عن كل البلاد العربية، وكانت بها نهاية الامويين، بحيث كانت أرض الاندلس هي نهاية الأمويين، واستمر وجودها المسلمين فيها حتى تم سقوط مملكة غرناطة في العام 1492، ومن خلال مقالنا لهذا اليوم سوف نتعرف على من اول حاكم مسلم للاندلس، تابعونا.

اول حاكم مسلم للاندلس

يعتبر اول حاكم حكم مدينة الاندلس هو موسى بن نصير، فهو الذي ساعد على نشر الاسلام في الامازيغ، واعتمد على سياسة عادلة في اتجاه البربر مما جعلهم يتحولون الى حلفاء، ثم دخلوا الاسلام من بعده واصبحوا بعدها هم المسؤولين عن سقوط الاندلس بقيادة طارق بن زياد، وتم اطلاق بلد الحضارة الإسلامية على الاندلس وكان عدد كبير من المعالم الإسلامية في العالم.

متى حدث الفتح الإسلامي لمدينة الأندلس

تمت فتح مدينة الاندلس في العام 711 ميلادي، على يد موسى بن نصير وطارق بن زياد، حيث كانوا عبارة عن جيش صغير من البربر والعرب، وتم اطلاق اسم المضيق على الفاتح طارق بن زياد، وتمت تسميته بمضيق طارق بن زياد، وتمكن من بعدها الانتصار على القوط والغربيين، حيث استطاع طارق بن زياد التخلص من ملكهم لزريق وبقيت الأندلس تحت سيطرة الخلافة الأموية كإحدى الولايات الرئيسية، إلى أن سقطت الخلافة واتجه العباسيون إلى انتزاع الأمويين.

حكم موسى بن نصير للأندلس

حكم موسى بن نصير مدينة الاندلس بعد ان تمت السيطرة عليها في العام 711م، حيث انه بدأ ببعث الطلائع الى الجزر القريبة من الاندلس، والف جيش كبير مكون من سبة آلاف مقاتل وكانوا بقيادة طارق بن زياد، وتم انتصار المسلمين انتصارا كبيرا، حيث انه ثبت موسى بن نصير على تنظيم شؤون البلاد ماليا وإداريا، وأحكم على المدن أمراء ذو ثقة يقومون على تنفيذ تعاليم الدين الإسلامي، وهذا ما دفع أعداداً ضخمة منهم للإقبال على اعتناق الدين الإسلامي.

وصلنا واياكم الى ختام مقالنا لهذا اليوم والذي تحدثنا فيه عن اول حاكم مسلم للاندلس، نتمنى ان ينال المقال على اعجابكم.