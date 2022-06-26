ايام قص الشعر فى الايام القمرية 2022

قص شعر في الأيام القمرية 2022 – على الرغم من عدم وجود دليل علمي على هذا التأثير، تعتمد العديد من النساء – وحتى الرجال – على مراحل القمر لإدارة مظهرهم. إذا كنت أحدهم، فتأكد من ة التقويم القمري لعام 2022.
إن تأثير القمر لا يمكن ملاحظته فقط فيما يتعلق بالخصوبة، أو بذر بعض الأطعمة، أو المد والجزر أو سلوك الحيوانات. يقال أيضًا أنه يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة شعرنا. لهذا عليك أن تعرف أفضل وقت لقص شعرك في عام 2022.
وفقًا للتقاليد الشائعة، إذا كان شعرك في حالة سيئة وجاف، فإن أفضل ما يمكنك فعله هو الاستفادة من اكتمال القمر لقصه. بهذه الطريقة سيشفى شعرك ويصبح أقوى وأكثر لمعانًا.
على الرغم من أن هذا اعتقاد قديم، إلا أنه لا يزال هناك العديد من الأشياء التي تبقيه على قيد الحياة. تستند إحدى النظريات إلى تأثير القمر على المد والجزر. بالنظر إلى ذلك، يُعتقد أنه نظرًا لأن معظمنا مكونون من الماء، فإن القمر سيؤثر على حياتنا.
الاحتمال الآخر، وهو ربط القمر بالشكل الأنثوي، هو العامل الدوري. ينقسم القمر إلى 4 دورات، تكتمل في 29.5 يومًا – تمامًا مثل فترة الحيض للمرأة.
قصة شعر القمر 2022
وقت القمر الجديد وقت لتجديد وتقوية قصة الشعر
كما يوحي الاسم، فإن القمر الجديد هو وقت التطرف والتجديد والحيوية في مراحل لاحقة. هل تتطلع إلى قصة شعر المشاهير الجريئة هل كنت دائما سمراء والآن تريد أن تكون أحمر الشعر لذا استمتع.
من الداخل والخارج، حان وقت التجديد. بالإضافة إلى ذلك، فإن الخطوة مثيرة للاهتمام بشكل خاص لأولئك الذين يحتاجون إلى تقوية الشعر أو التعافي من الإجراء الذي أتلفه. سيسمح قص شعرهم ومعالجته خلال القمر الجديد بأن يصبحوا أقوى وأكثر صحة.
تميل الصبغات والجروح وتسريحات الشعر إلى الاستمرار لفترة أطول في هذه الدورة القمرية، وسيكون شعرك أكثر مقاومة للمواد الكيميائية القاسية. لكن كن حريص. لا تسيء استخدام هذه المقاومة. لا تجربي الإجراءات المنزلية المعقدة مثل تغيير اللون وفرده. ابحث دائمًا عن محترف جيد ليجعلك أكثر جمالا.
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فيما يلي مواعيد جميع الأقمار الجديدة في عام 2022
24 يناير، 1044 مساءً
23 فبراير، 433 مساءً
٢٤ مارس، ١٠٢٩
23 أبريل الساعة 0227
22 مايو الساعة 539 مساءً
21 يونيو، 0742
20 يوليو، 633 مساءً
19 أغسطس، 0342
17 سبتمبر، 1200 مساءً
16 أكتوبر، 832 مساءً
15 نوفمبر، الأحد 0608
14 ديسمبر، 518 مساءً
الفصل الأول أيام قص الشعر للإطالة
يرتبط معنى الربع الأول مرة أخرى باسمه، وهو ذو قيمة لأي شخص يريد نمو شعره بشكل أسرع. هذا أفضل قص شعر قمر 2022 لفرد الشعر بغرض تقويته.
استفد من هذه الخطوة لجعل قصتك قصيرة أو متوسطة أو طويلة. قم بقص الأطراف، لكن لا تقم بإجراء تغييرات جذرية. خلال هذا الوقت، تصبح الجذور أقوى، وينمو الشعر بسرعة ويصبح أكثر لمعانًا.
يُعتقد أيضًا أنه نظرًا لأن الشعر ينمو بشكل أسرع، فقد يؤدي أيضًا إلى ترقق الشعر. إذا اخترت اتباع هذا الاعتقاد، فقد يكون من المفيد استخدام الحل الأول كوقت للتخلص من المواد الكيميائية سيئة الصنع، والإطالات التي فقدت شكلها بالفعل – والنعمة – والعناية بالأقفال المغذية.
فيما يلي مواعيد جميع أقمار الربع الأول في عام 2022
3 يناير الساعة 0546
2 فبراير، الأحد 0243
2 مارس، 858 مساءً
1 أبريل الساعة 1121
30 أبريل، 838 مساءً
30 مايو، الساعة 0430
28 يونيو، 0916
27 يوليو، الساعة 133 مساءً
25 أغسطس، 659 مساءً
24 سبتمبر الساعة 0256
23 أكتوبر، 224 مساءً
22 نوفمبر، الأحد 0545
22 ديسمبر، 0042
اكتمال القمر وقت قص الشعر لزيادة كثافته وحيويته
بالنسبة لكثير من الناس، هذا هو أفضل قمر لقص الشعر. في عام 2022، يتعين عليك تحديد الأولويات إذا كنت تريد مظهرًا أكثر اكتمالاً وامتلاءً وديناميكية، حتى لو كنت أبطأ. يشعر الأشخاص الذين يعانون من ترقق الشعر بفوائد هذه الفترة.
تذكر أنه خلال اكتمال القمر، يميل الناس إلى الشعور بالعاطفة وأن مشاعر الإلحاح جزء من الروتين. لذلك التزم بالإثارة عندما تجرؤ.
من الشائع جدًا للأشخاص الذين ينظرون بعيدًا أثناء اكتمال القمر أن يندموا عليه. فكر جيدًا، وإذا كنت تعتقد أنه مناسب، فاطلب النصيحة من الآخرين قبل تقديم المقص أو طلاء الأسلاك بلون يصعب عكسه.
استثمر في علاجات أكثر ترطيبًا وتغذية وتجديدًا مع تكثيف التأثيرات خلال هذه المرحلة من تقويم قص الشعر لعام 2022. خلال اكتمال القمر في الأسد والعذراء، تصبح هذه القوة أكبر.
فيما يلي مواعيد جميع الأقمار الكاملة في عام 2022
١٠ يناير، ٨٢٣ مساءً
9 فبراير، الأحد 0834
٩ مارس، ٦٤٨ م
8 أبريل الساعة 0335
7 مايو، الساعة 1045 صباحًا
5 يونيو، 812 مساءً
5 يوليو، الأحد 0544
3 أغسطس، 459 مساءً
في 2 سبتمبر، نحن 0623
1 أكتوبر، 2206
31 أكتوبر الساعة 351 مساءً
30 نوفمبر، 1032
في 30 ديسمبر، الساعة 430 صباحًا.
الفصل الأخير حان وقت قص الشعر لمن يعانون من ترقق الشعر
مرحلة تجديد أخرى، الربع الأخير مناسب للأشخاص الذين يعانون من ترقق الشعر أو الشعر الحساس – سواء بسبب نقص المواد الكيميائية أو الفيتامينات. تعزز هذه المرحلة تساقط الخيوط الضعيفة وتفسح المجال لنمو خيوط أقوى وأكثر صحة.
على الرغم من قوته، إلا أن الربع الأخير يجعل شعرك ينمو بشكل أبطأ وأبطأ. لذلك، لا شيء أفضل من تكريس التغذية والترطيب للشعر وفروة الرأس. احذر من المواد الكيميائية خلال هذه المرحلة لأنك في فترة الانتقال والتعافي.
إذا كان شعرك كثيفًا وتريد تقليله، فإن الأمر يستحق القص خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة لتغيير مظهرك وترويض الذبابة قليلاً.
فيما يلي تواريخ جميع أقمار الربع الأخير في عام 2022
17 يناير، 200 مساءً
١٥ فبراير، ١١١٩ مساءً
16 مارس، الساعة 1035 صباحًا
١٤ أبريل، ١١٥٦ مساءً
14 مايو، 203 مساءً
13 يونيو الساعة 0724
13 يوليو، 0031
11 أغسطس، 547 مساءً
10 سبتمبر الساعة 1028
10 أكتوبر الساعة 0141
٨ تشرين الثاني (نوفمبر)، الأحد ٢٤٧ مساءً
٨ كانون الأول (ديسمبر)، الثلاثاء ١٣٧ صباحًا
التقويم الشعري القمري 2022
القمر الجديد من الأفضل أن تكون وحيدًا
أفضل شيء يمكنك القيام به في مرحلة القمر هذه هو ترك شعرك كما تفعل. هذه خطوة سيئة للغاية للخيوط، لأن ألياف الشعر تضعف وفرص الفشل أكبر.
الربع الصاعد وقت جيد للتطور الجيد
هذا بالتأكيد أفضل قمر قصة شعر لعام 2022. سيجعله ينمو بسرعة وقوة. كما أنه مناسب لقص الأطراف الجافة، مما يمنح شعرك فرصة لتحسين بنية الشعر بشكل عام. أفضل وقت لقص شعرك هو ما بين الظهر والساعة السادسة بعد الظهر.
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اكتمال القمر حان الوقت لتصفيف الشعر الخارق
عندما تتم معالجة شعرك بشكل سيئ وبالكاد على قيد الحياة، ستكون مرحلة القمر هذه هي الوقت المثالي لقصه وجعله أقوى وأكثر سمكًا. للقيام بذلك، سوف تضطر إلى قطعها بين السادسة صباحًا والثانية عشر ظهرًا. إذا كان ذلك ممكنًا، قم بقصه قبل يوم اكتمال القمر أو قبل اليوم الذي يبدأ فيه.
تراجع بمقدار الربع مثالي لمن لديهم الكثير من الشعر والحجم
عندما يتعلق الأمر بالأشخاص الذين لديهم الكثير من الشعر، فقد حان الوقت للحصول على قصة شعر وخفض الحجم. هذا يسمح للشعر بالنمو بسرعة كبيرة وستكون قادرًا على الحفاظ على مظهر أطول. يجب أن تقطع بين الساعة السادسة صباحًا والساعة الثانية عشرة بعد الظهر، عندما تنخفض جاذبية القمر.
التقويم القمري للشعر 2022
تواريخ الربع الأول من القمر
تحدث مراحل القمر في الربع الأول من عام 2022 في 23 يناير و 22 فبراير و 24 مارس و 22 أبريل و 22 مايو و 20 يونيو و 19 يوليو و 17 أغسطس و 16 سبتمبر و 15 أكتوبر و 14 نوفمبر و 13 ديسمبر.
تواريخ اكتمال القمر
حدد التقويم القمري لعام 2022 أن اكتمال القمر سيحدث في 1 يناير و 31 يناير و 2 مارس و 30 أبريل و 30 مايو و 28 يونيو و 27 يوليو و 25 أغسطس و 24 سبتمبر و 22 أكتوبر و 22 نوفمبر و 21 ديسمبر.
تواريخ القمر الأخير
يسقط قمر 2022 في 8 يناير و 7 فبراير و 9 مارس و 7 أبريل و 7 مايو و 5 يونيو و 4 يوليو و 2 أغسطس و 1 سبتمبر و 1 أكتوبر و 29 نوفمبر و 28 ديسمبر.
مواعيد القمر الجديد
أيام القمر الجديدة لعام 2022 16 يناير و 15 فبراير و 17 مارس و 15 أبريل و 15 مايو و 13 يونيو و 12 يوليو و 10 أغسطس و 9 سبتمبر و 8 أكتوبر و 7 نوفمبر و 6 ديسمبر.
قصة شعر القمر – قصة شعر في الأيام القمرية 2022 – الآن بعد أن عرفت ما تجلبه كل مرحلة من مراحل القمر لشعرك وأنت تعرف تقويم قصة الشعر القمري بالتواريخ الدقيقة، هل تجرؤ على تغيير مظهرك