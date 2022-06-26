ايام قص الشعر فى الايام القمرية 2022

قص شعر في الأيام القمرية 2022 – على الرغم من عدم وجود دليل علمي على هذا التأثير، تعتمد العديد من النساء – وحتى الرجال – على مراحل القمر لإدارة مظهرهم. إذا كنت أحدهم، فتأكد من ة التقويم القمري لعام 2022.

إن تأثير القمر لا يمكن ملاحظته فقط فيما يتعلق بالخصوبة، أو بذر بعض الأطعمة، أو المد والجزر أو سلوك الحيوانات. يقال أيضًا أنه يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة شعرنا. لهذا عليك أن تعرف أفضل وقت لقص شعرك في عام 2022.

وفقًا للتقاليد الشائعة، إذا كان شعرك في حالة سيئة وجاف، فإن أفضل ما يمكنك فعله هو الاستفادة من اكتمال القمر لقصه. بهذه الطريقة سيشفى شعرك ويصبح أقوى وأكثر لمعانًا.

على الرغم من أن هذا اعتقاد قديم، إلا أنه لا يزال هناك العديد من الأشياء التي تبقيه على قيد الحياة. تستند إحدى النظريات إلى تأثير القمر على المد والجزر. بالنظر إلى ذلك، يُعتقد أنه نظرًا لأن معظمنا مكونون من الماء، فإن القمر سيؤثر على حياتنا.

الاحتمال الآخر، وهو ربط القمر بالشكل الأنثوي، هو العامل الدوري. ينقسم القمر إلى 4 دورات، تكتمل في 29.5 يومًا – تمامًا مثل فترة الحيض للمرأة.

قصة شعر القمر 2022

وقت القمر الجديد وقت لتجديد وتقوية قصة الشعر

كما يوحي الاسم، فإن القمر الجديد هو وقت التطرف والتجديد والحيوية في مراحل لاحقة. هل تتطلع إلى قصة شعر المشاهير الجريئة هل كنت دائما سمراء والآن تريد أن تكون أحمر الشعر لذا استمتع.

من الداخل والخارج، حان وقت التجديد. بالإضافة إلى ذلك، فإن الخطوة مثيرة للاهتمام بشكل خاص لأولئك الذين يحتاجون إلى تقوية الشعر أو التعافي من الإجراء الذي أتلفه. سيسمح قص شعرهم ومعالجته خلال القمر الجديد بأن يصبحوا أقوى وأكثر صحة.

تميل الصبغات والجروح وتسريحات الشعر إلى الاستمرار لفترة أطول في هذه الدورة القمرية، وسيكون شعرك أكثر مقاومة للمواد الكيميائية القاسية. لكن كن حريص. لا تسيء استخدام هذه المقاومة. لا تجربي الإجراءات المنزلية المعقدة مثل تغيير اللون وفرده. ابحث دائمًا عن محترف جيد ليجعلك أكثر جمالا.

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فيما يلي مواعيد جميع الأقمار الجديدة في عام 2022

24 يناير، 1044 مساءً

23 فبراير، 433 مساءً

٢٤ مارس، ١٠٢٩

23 أبريل الساعة 0227

22 مايو الساعة 539 مساءً

21 يونيو، 0742

20 يوليو، 633 مساءً

19 أغسطس، 0342

17 سبتمبر، 1200 مساءً

16 أكتوبر، 832 مساءً

15 نوفمبر، الأحد 0608

14 ديسمبر، 518 مساءً

الفصل الأول أيام قص الشعر للإطالة

يرتبط معنى الربع الأول مرة أخرى باسمه، وهو ذو قيمة لأي شخص يريد نمو شعره بشكل أسرع. هذا أفضل قص شعر قمر 2022 لفرد الشعر بغرض تقويته.

استفد من هذه الخطوة لجعل قصتك قصيرة أو متوسطة أو طويلة. قم بقص الأطراف، لكن لا تقم بإجراء تغييرات جذرية. خلال هذا الوقت، تصبح الجذور أقوى، وينمو الشعر بسرعة ويصبح أكثر لمعانًا.

يُعتقد أيضًا أنه نظرًا لأن الشعر ينمو بشكل أسرع، فقد يؤدي أيضًا إلى ترقق الشعر. إذا اخترت اتباع هذا الاعتقاد، فقد يكون من المفيد استخدام الحل الأول كوقت للتخلص من المواد الكيميائية سيئة الصنع، والإطالات التي فقدت شكلها بالفعل – والنعمة – والعناية بالأقفال المغذية.

فيما يلي مواعيد جميع أقمار الربع الأول في عام 2022

3 يناير الساعة 0546

2 فبراير، الأحد 0243

2 مارس، 858 مساءً

1 أبريل الساعة 1121

30 أبريل، 838 مساءً

30 مايو، الساعة 0430

28 يونيو، 0916

27 يوليو، الساعة 133 مساءً

25 أغسطس، 659 مساءً

24 سبتمبر الساعة 0256

23 أكتوبر، 224 مساءً

22 نوفمبر، الأحد 0545

22 ديسمبر، 0042

اكتمال القمر وقت قص الشعر لزيادة كثافته وحيويته

بالنسبة لكثير من الناس، هذا هو أفضل قمر لقص الشعر. في عام 2022، يتعين عليك تحديد الأولويات إذا كنت تريد مظهرًا أكثر اكتمالاً وامتلاءً وديناميكية، حتى لو كنت أبطأ. يشعر الأشخاص الذين يعانون من ترقق الشعر بفوائد هذه الفترة.

تذكر أنه خلال اكتمال القمر، يميل الناس إلى الشعور بالعاطفة وأن مشاعر الإلحاح جزء من الروتين. لذلك التزم بالإثارة عندما تجرؤ.

من الشائع جدًا للأشخاص الذين ينظرون بعيدًا أثناء اكتمال القمر أن يندموا عليه. فكر جيدًا، وإذا كنت تعتقد أنه مناسب، فاطلب النصيحة من الآخرين قبل تقديم المقص أو طلاء الأسلاك بلون يصعب عكسه.

استثمر في علاجات أكثر ترطيبًا وتغذية وتجديدًا مع تكثيف التأثيرات خلال هذه المرحلة من تقويم قص الشعر لعام 2022. خلال اكتمال القمر في الأسد والعذراء، تصبح هذه القوة أكبر.

فيما يلي مواعيد جميع الأقمار الكاملة في عام 2022

١٠ يناير، ٨٢٣ مساءً

9 فبراير، الأحد 0834

٩ مارس، ٦٤٨ م

8 أبريل الساعة 0335

7 مايو، الساعة 1045 صباحًا

5 يونيو، 812 مساءً

5 يوليو، الأحد 0544

3 أغسطس، 459 مساءً

في 2 سبتمبر، نحن 0623

1 أكتوبر، 2206

31 أكتوبر الساعة 351 مساءً

30 نوفمبر، 1032

في 30 ديسمبر، الساعة 430 صباحًا.

الفصل الأخير حان وقت قص الشعر لمن يعانون من ترقق الشعر

مرحلة تجديد أخرى، الربع الأخير مناسب للأشخاص الذين يعانون من ترقق الشعر أو الشعر الحساس – سواء بسبب نقص المواد الكيميائية أو الفيتامينات. تعزز هذه المرحلة تساقط الخيوط الضعيفة وتفسح المجال لنمو خيوط أقوى وأكثر صحة.

على الرغم من قوته، إلا أن الربع الأخير يجعل شعرك ينمو بشكل أبطأ وأبطأ. لذلك، لا شيء أفضل من تكريس التغذية والترطيب للشعر وفروة الرأس. احذر من المواد الكيميائية خلال هذه المرحلة لأنك في فترة الانتقال والتعافي.

إذا كان شعرك كثيفًا وتريد تقليله، فإن الأمر يستحق القص خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة لتغيير مظهرك وترويض الذبابة قليلاً.

فيما يلي تواريخ جميع أقمار الربع الأخير في عام 2022

17 يناير، 200 مساءً

١٥ فبراير، ١١١٩ مساءً

16 مارس، الساعة 1035 صباحًا

١٤ أبريل، ١١٥٦ مساءً

14 مايو، 203 مساءً

13 يونيو الساعة 0724

13 يوليو، 0031

11 أغسطس، 547 مساءً

10 سبتمبر الساعة 1028

10 أكتوبر الساعة 0141

٨ تشرين الثاني (نوفمبر)، الأحد ٢٤٧ مساءً

٨ كانون الأول (ديسمبر)، الثلاثاء ١٣٧ صباحًا

التقويم الشعري القمري 2022

القمر الجديد من الأفضل أن تكون وحيدًا

أفضل شيء يمكنك القيام به في مرحلة القمر هذه هو ترك شعرك كما تفعل. هذه خطوة سيئة للغاية للخيوط، لأن ألياف الشعر تضعف وفرص الفشل أكبر.

الربع الصاعد وقت جيد للتطور الجيد

هذا بالتأكيد أفضل قمر قصة شعر لعام 2022. سيجعله ينمو بسرعة وقوة. كما أنه مناسب لقص الأطراف الجافة، مما يمنح شعرك فرصة لتحسين بنية الشعر بشكل عام. أفضل وقت لقص شعرك هو ما بين الظهر والساعة السادسة بعد الظهر.

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اكتمال القمر حان الوقت لتصفيف الشعر الخارق

عندما تتم معالجة شعرك بشكل سيئ وبالكاد على قيد الحياة، ستكون مرحلة القمر هذه هي الوقت المثالي لقصه وجعله أقوى وأكثر سمكًا. للقيام بذلك، سوف تضطر إلى قطعها بين السادسة صباحًا والثانية عشر ظهرًا. إذا كان ذلك ممكنًا، قم بقصه قبل يوم اكتمال القمر أو قبل اليوم الذي يبدأ فيه.

تراجع بمقدار الربع مثالي لمن لديهم الكثير من الشعر والحجم

عندما يتعلق الأمر بالأشخاص الذين لديهم الكثير من الشعر، فقد حان الوقت للحصول على قصة شعر وخفض الحجم. هذا يسمح للشعر بالنمو بسرعة كبيرة وستكون قادرًا على الحفاظ على مظهر أطول. يجب أن تقطع بين الساعة السادسة صباحًا والساعة الثانية عشرة بعد الظهر، عندما تنخفض جاذبية القمر.

التقويم القمري للشعر 2022

تواريخ الربع الأول من القمر

تحدث مراحل القمر في الربع الأول من عام 2022 في 23 يناير و 22 فبراير و 24 مارس و 22 أبريل و 22 مايو و 20 يونيو و 19 يوليو و 17 أغسطس و 16 سبتمبر و 15 أكتوبر و 14 نوفمبر و 13 ديسمبر.

تواريخ اكتمال القمر

حدد التقويم القمري لعام 2022 أن اكتمال القمر سيحدث في 1 يناير و 31 يناير و 2 مارس و 30 أبريل و 30 مايو و 28 يونيو و 27 يوليو و 25 أغسطس و 24 سبتمبر و 22 أكتوبر و 22 نوفمبر و 21 ديسمبر.

تواريخ القمر الأخير

يسقط قمر 2022 في 8 يناير و 7 فبراير و 9 مارس و 7 أبريل و 7 مايو و 5 يونيو و 4 يوليو و 2 أغسطس و 1 سبتمبر و 1 أكتوبر و 29 نوفمبر و 28 ديسمبر.

مواعيد القمر الجديد

أيام القمر الجديدة لعام 2022 16 يناير و 15 فبراير و 17 مارس و 15 أبريل و 15 مايو و 13 يونيو و 12 يوليو و 10 أغسطس و 9 سبتمبر و 8 أكتوبر و 7 نوفمبر و 6 ديسمبر.

قصة شعر القمر – قصة شعر في الأيام القمرية 2022 – الآن بعد أن عرفت ما تجلبه كل مرحلة من مراحل القمر لشعرك وأنت تعرف تقويم قصة الشعر القمري بالتواريخ الدقيقة، هل تجرؤ على تغيير مظهرك

حلاقة القمر – قصة الشعر في الأيام القمرية 2022