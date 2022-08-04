ايرادات فيلم كيره والجن، يعتبر فيلم كيره والجن من الافلام المصرية الحديثة والتي حققت نجاح واسع جدا في الوطن العربي، كما وشارك في الفيلم العديد من الممثلين المصريين الكبار، ومن أبرزهم كريم عبد العزيز، حيث حقق الفيلم خلال فترة قصيرة جدا على عدد كبير جدا من المشاهدات، مما تساءل الكثير حول كمية ايرادات فيلم كيره والجن.

فيلم كيره والجن

يعد فيلم كيره والجن من الأفلام التي تم إصدارها عام 2022، وهو إحراج الفنان مروان حامد، وتم انتاجه من قبل شركة سينرجي للإنتاج، وتدور أحداث وقصة فيلم كيره والجن، حول الغليان الكبير الذي كان يموج عام 1919، ويعتبر الحدث الكبير، والذي يشارك فيه أحمد عبد الحي وعبد القادر، في النضال ضد الاحتلال البريطاني، كما وانتشر هذا الفيلم بشكل واسع بأقل من شهر وحقق الفيلم ايرادات كبيرة.

ايرادات فيلم كيره والجن

احتفظ فيلم “Kira Waljen” بالصدارة في شباك التذاكر بعد أن حصل على 934،534 جنيه إسترليني أمس ، حيث وصل إلى 8،379،199 جنيه الأسبوع الماضي ، ليصل إجمالي إيراداته إلى 96،462،732 جنيهًا حتى الآن، حيث يجمع فيلم كيره والجن بين كبار الممثلين وهم ن كريم عبد العزيز وأحمد عز لأول مرة في السينما، ولسيما كان لهم دور بارز في ارتفاع ايرادات فيلم كيره والجن، حيث حققت أفلامها على أعلى الإيرادات في تاريخ السينما.

أبطال فيلم كيره والجن

يعد فيلم كيره والجن فيلم مصري تم إعداده في شهر يونيو لعام 2022، حيث تنافس هذا الفيلم مع عدد من الأفلام وحقق المرتبة الاولى، كما حقق ايرادات فيلم كيره والجن، قريب المليون جنيه مصري، بفترة صغيرة، وشارك في هذا العمل الفني العديد من الفنانين المصريين ومن أبرزهم:

كريم عبد العزيز

أحمد عز بدور

سيد رجب

ياسمين امير

رزان مال

علي قاسم

هدى المفتي

يمكن مشاهدة فيلم كيره والجن، من خلال اليوتيوب كما وحقق على نجاح باهر بشكل كبير وحققت إيرادات فيلم كيره والجن قرب المليون جنيه، ويرصد الفيلم الغليان التي كانت يموج بها الشارع المصري 1919.