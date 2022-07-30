ايفون ١٤ الجديد مَتَّى ينزل فِيْ الاسواق iPhone 14.. ما هى مواصفات وسعر جوال شركة آبل الجديد 2022

هاتف iPhone 14 الجديد، مَوعِد إطلاق iPhone 14، وأهم مواصفات هاتف iPhone 14 وأسعاره فِيْ الأسواق العالمية والمحَلْية، حيث يعتبر iPhone 14 آخر هاتف ذكي تم تصميمه داخل الولايات المتحدة. وقالت شركة “آبل”، كَمْا أكدت الشركة، عدم الكشف عن مَوعِد الإفراج عنها. تم إطلاق الهاتف حتى الآن ولكن كانت هناك بعض التسريبات التي كشفت عن مَوعِد إطلاق الهاتف ولكن لا توجد معلومات مؤكدة حول مَوعِد صدوره. الإفراج، وعندما تزودنا بأي معلومات صحيحة، سنزودك بها.

أبرز إمكانيات ومواصفات iPhone 14

عرض آيفون 14 يبلغ قياسها 6.1 بوصة، ودقتها حوالي 1170 × 2532، وهِيْ مصنوعة من زجاج سيراميك مقاوم للماء والغبار والأوساخ والماء.

يبلغ قياسها 6.1 بوصة، ودقتها حوالي 1170 × 2532، وهِيْ مصنوعة من زجاج سيراميك مقاوم للماء والغبار والأوساخ والماء. يتيح لك الهاتف من خلال شاشته مشاهدة مقاطع الفِيْديو والألعاب بجودة عالية، ويحتوي على 6 جيجا بايت بالإضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت فِيْ فئات أجهزة الهاتف الأعلى.

كاميرا الهاتف تعمل بكاميرا 12 ميجا بيكسل ودقة أخرى لعمل صور شخصية وعزل بدقة 2 ميجا بيكسل الهاتف مزود بمعالج Hexa Core مما يجعل الهاتف قادر على تحميل التطبيقات والألعاب الثقيلة دون إبطاء. أسفل الجهاز.

يعمل الهاتف بنظام iOS 16 وبطاريته 4500 مللي أمبير. يمكنك مشاهدة مقاطع الفِيْديو والأفلام والأغاني والتصفح وممارسة الألعاب والقيام بأشياء أخرى إلى جانب كل ذلك فِيْ نفس الوقت.

يدعم الهاتف شبكة Wi-Fi وشبكة الجيل الخامس للاتصال بالإضافة إلى الشبكات الأخرى، وحجمه خفِيْف وسمكه رقيق، وهذا ما يرضي الكثير من مستخدمي iPhone.

عيوب iPhone 14

ومن المتوقع أن عيوب الهاتف تتمثل فِيْ عدم إمكانية توسيع ذاكرته الخارجية للتخزين الخارجي، وعدم احتواء بصمة الهاتف على مستشعر بصمات الأصابع، وعدم احتواء الهاتف على منفذ سماعة رأس مقاس 3.5 ملم.

سعر iPhone 14

من المتوقع ان سعر الهاتف فِيْ سوق المملكة المتحدة. فِيْ السَعُودِيْة يبدأ من 3 آلاف ويصل إلى 5 آلاف ريال سعودي، بينما يبدأ سعره فِيْ السوق المصري من 20 ألفًا 766 جنيهًا مصريًا ويصل إلى 26 ألفًا و 429 جنيهًا مصريًا، بينما سعر الهاتف فِيْ الأسواق الأمريكية والأسواق العالمية. تبدأ من 1100 دولار أمريكي وتصل إلى 1400 دولار أمريكي.