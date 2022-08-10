ايلكت سبور يرحب بخوض لقائي الذهاب والعودة في القاهرة

صرح أدوم صالح، عضو مجلس إدارة نادي إليكت سبورت التشادي، أن النادي يخطط حاليًا للعب مباراة الذهاب، والتي ستكون على ملعب في ياوندي بالكاميرون، بسبب عدم وجود ملعب جاهز في تشاد، وهو ما رفضه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. الملاعب في البلاد.

وأضاف “إذا قدم الزمالك عرضًا جيدًا فيما يتعلق بالسكن وشارك الجزء المادي من الرعاية والبث، فسنوافق على لعب كلتا المباراتين في مصر. وقد تمت مناقشة ذلك داخل النادي، ولكن حتى الآن سنلعب في الكاميرون والزمالك. لن يعرف. “لقد اتصل بنا”.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد صرح في وقت سابق بأنه سيتصل بمسؤولي النادي التشادي الرياضي لخوض مباراتي الدور التمهيدي “دور 64” في مصر.

وأضاف منصور في اتصال هاتفي عبر قناة نادي الزمالك “علاقتنا جيدة جدًا مع المسؤولين في تشاد، وسنتواصل رسميًا لخوض مباراتي الدور 64 في مصر”.