اين تقع المخواه في المملكة ، نتيجة التسائلات التي تتم مقبل المقيمين و المواطنين داخل المملكة العربية السعودية حول المكان الذي تقع به مدينة المخواة والذي يعد من ضمن أحد الاسئلة التي يسئلها العديد من الأشخاص لحساب الوقت أثناء الخروج من أي المدن الأخرى إليها ، و الاتجاهات القيادة الخاصة بها ، والتي يتم عبرها الوصول إليها ، ولكل منطقة داخل المملكة العربية السعودية مسافة تختلف الأخرى ، ، تابعوا معنا .

أين تقع المخواة في المملكة

تقع المخواة على الهضبة عند التقاء الأودية الواقعة في قطاع التهامي في منطقة الباحة. ووادي الاحسبة. كما تضم ​​المنطقة جبل شدا العلاء حيث تقع المحمية وجبل شدا الدولة الذي يتميز بتنوع النباتات العطرية الموجودة فيه وزراعة الفاكهة والبن. .

المراكز المرتبطة بمحافظة المخواة

ترتبط محافظة المخواة بستة مراكز إدارية هي كالتالي

مركز النوان.

مركز كلاس أ نيرا.

مركز العمود العلوي ومركز العمود السفلي.

مركز الهواء.

مركز حساب الفئة ب.

مركز وادي ممنى.

مناخ محافظة المخواة السعودية

مناخ محافظة المخواة مناخ صحراوي، فهي منطقة تقع في شبه الجزيرة العربية، لذا يكون الطقس حاراً جداً في الصيف ومعتدلاً في الشتاء. مناخ شدا الجبلي العلوي والسفلي، والذي يتميز بالبرودة النسبية في الشتاء، والاعتدال النسبي خلال فصل الصيف.

تضاريس محافظة المخواة

تتنوع التضاريس في محافظة المخواة السعودية، حيث توجد العديد من الوديان والسهول، بالإضافة إلى سلسلة من الجبال مثل جبل شدا وجبل شدا وجبل القرامة.

الحياة البرية في محافظة المخواة بالمملكة العربية السعودية

تتمثل الحياة الريفية في محافظة المخواة في النقاط التالية

التنوع النباتي، حيث يوجد أكثر من 400 نوع من النباتات في المنطقة، وأهمها الزيتون البري، والعرعر، وأشجار البن المقطعة، وأشجار السوم.

التنوع الحيواني، فهي موطن النمر العربي والذئب العربي والثعالب والشيهم والنمس والضباع المخططة والضباع.

وتتنوع الطيور بين النسر الطائر والصقر والطيهوج.

هناك بعض الزواحف مثل الثعابين السامة وسلاحف المياه العذبة والهارثون.

يوجد في الشدا العلوية والسفلية بعض الرسومات والنقوش.

المعالم السياحية في محافظة المخواة بالمملكة العربية السعودية

تحتوي محافظة المخواة السعودية على العديد من المعالم الأثرية والحصون والقلاع التاريخية، ومن أهم المعالم السياحية فيها ما يلي

حديقة الشلال.

حديقة قرية ذي عين ريتش.

سنترال بارك.

بستان الشوق.

جبل شدا العلوي، وجبل شدا السفلي.

قرية الشوق، وقرية الملح.

هانا بارك.

حديقة حنف.

ومن الإدارات الحكومية والخاصة في محافظة المخواة السعودية ما يلي

بلدية المخواة.

غرفة التجارة والصناعة.

قسم التربية والتعليم (بنين – بنات).

مديرية المياه والزراعة.

كلية العلوم والآداب (بنين – بنات).

شؤون المساجد والأوقاف.

الهلال الأحمر.

الدفاع المدني.

شرطة ومرور المخواة.

محكمة قانونية.

هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

مستشفى المخواة العام.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد أوضحنا لكم عبر السطور السايقة حول التعرف على اجابة سؤال اين تقع المخواه في المملكة ، و المعالم السياحية في محافظة المخواة بالمملكة العربية السعودية ، و تضاريس محافظة المخواة ، و مناخ محافظة المخواة السعودية .