اين تقع براغ فِيْ اي دوله

اين تقع براغ فِيْ اي بلد تعتبر مدينة براغ من المدن المتميزة من جميع النواحي، على الرغم من الأضرار التي لحقت بها خلال الحروب السابقة. والكنائس وغيرها، ومن خلالها سنقوم بتغطية معلومات عن مدينة براغ حيث تقع مدينة براغ وجميع المعلومات المتعلقة بها.

اين تقع براغ فِيْ اي بلد

تقع براغ فِيْ قلب جمهُورية التشيك. إنها عاصمتها وأكبر مدنها. تمثل براغ جمهُورية التشيك إداريًا وكانت المركز الاقتصادي والسياسي منذ العصور الوسطى، بالإضافة إلى كونها مقرًا للبرلمان الأوروبي، لذلك وُصفت بأنها من أجمل المدن الأوروبية وحازت على العديد من الألقاب . بما فِيْ ذلك المدينة الذهبية وقلب أوروبا وأم المدن. إنها المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان لأنها أكبر مدينة فِيْ جمهُورية التشيك.

لغة مدينة براغ

اللغة المستخدمة فِيْ براغ هِيْ اللغة التشيكية، فهِيْ عاصمة جمهُورية التشيك وقلبها من وجهة نظر إدارية واقتصادية وسياسية. يتحدث حوالي 96٪ من سكان البلاد هذه اللغة وهِيْ إحدى اللغات الغربية السلافِيْة وقريبة جدًا من اللغة السلوفاكية، وتعد هذه اللغة من اللغات القديمة التي انتشرت فِيْ القرون الماضية حيث انتشرت اللغة البوهِيْمية كانت اللغة من اللغات العامية فِيْ الكتابات، بالإضافة إلى ظهُور العديد من الأعمال العلمية والأدبية والشعرية وغيرها.

التنوع الحيواني والنباتي فِيْ براغ

تتميز مدينة براغ بوجود تنوع كبير وكبير فِيْ جميع جوانب الحياة بما فِيْ ذلك الحياة النباتية والحيوانية، حيث تحتوي المدينة على العديد من أنواع الحيوانات والنباتات التي تعيش فِيْ أجزاء مختلفة من المدينة، بما فِيْ ذلك الغابات الشاسعة، الحدائق والملاذات التي يبلغ عددها حوالي 88 محمية، وتعد مدينة براغ من أكثر المدن الحضرية خضرة فِيْ العالم حيث تحتوي على مئات الحدائق التي تمتد عبر مساحات واسعة من المدينة.

السياحة فِيْ براغ

تعتبر براغ من المدن السياحية حيث تقع فِيْ قلب المدينة التشيكية وتحيط بها المياه والأراضي الخصبة من كل جانب، كَمْا تتميز المدينة بتاريخها العريق ومبانيها وشوارعها المميزة المرصوفة بالحجارة والحصى القديمة المقاهِيْ والمناظر الخلابة. كَمْا أن للمدينة عوامل كثيرة لجذب السائحين إليها، ومن هذه العوامل ما يلي

نهر فلتافا هذا هُو النهر الوحيد للمدينة وله منظر جميل ورائع، وهُو مركز التجارة فِيْ براغ، ويضم العديد من الجسور والعديد من المحَلْات والأسواق.

الحدائق التاريخية يوجد فِيْ براغ العديد من الحدائق ونحو 200 متنزه وحديقة. تم بناء هذه الحدائق منذ العصور القديمة وخاصة فِيْ العصور الوسطى. تجذب هذه الحدائق السائحين الذين يسمحون لهم برؤية المناظر الطبيعية أثناء قيامهم بجولاتهم.

وجود الأبراج التاريخية نالت براغ لقب مدينة مائة برج، كونها المدينة الوحيدة فِيْ جمهُورية التشيك التي تحتوي على أكبر عدد من الأبراج ذات البناء القديم والرائع.

أين براغ على الخريطة

براغ هِيْ إحدى المدن القريبة من البحر، لذلك تتميز أراضيها بالأراضي الزراعية الخصبة، ولهذه المدينة تاريخ طويل بالقرب من العديد من البلدان، مثل النمسا وبولندا وسلوفاكيا وألمانيا. براغ على الخريطة كَمْا يلي

بهذا نكون قد انتهِيْنا من هذه المقالة التي تحمل عنوان أين تقع براغ فِيْ أي دولة، حيث ناقشنا مدينة براغ وفِيْ أي دولة تقع، اللغة الرسمية لمدينة براغ، تنوع النباتات والحيوانات فِيْ المدينة اهم الاماكن السياحية بالمدينة وموقع مدينة براغ على الخريطة.