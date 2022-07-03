اين تقع كان على الخريطة

أين تقع مدينة كان على الخريطة، فِيْ فرنسا، وهُو سؤال يحير الكثيرين، خاصة أولئك الذين يذهبون إلى المدن السياحية فِيْ الصيف للاستمتاع بجمال المناطق حول العالم أو للهروب من الطقس الحار والاستجمام والترفِيْه. ثار تساؤل حول مدينة كان لمعرفة المزيد عن موقعها بين الدول الفرنسية وتاريخ هذه المدينة وأهم المواقع السياحية التي تعتبر مقصدًا للسياح من جميع أنحاء العالم، لذا تابع المزيد من المعلومات حول مدينة كان من خلال الخطوط فِيْ هذه المقالة.

أين كين على الخريطة

تقع مدينة كان فِيْ الجنوب الشرقي لفرنسا، بجوار نيس ومرسيليا، وعلى مقربة من قلب البلاد، مهرجان الفِيْلم “بالإضافة إلى العديد من المهرجانات والمعارض، تعتبر مدينة كان الواجهة الفنية لفرنسا بعد العاصمة، باريس.

تاريخ مدينة كان

لمدينة كان فِيْ فرنسا تاريخ غني حيث كانت تسمى فِيْ الأصل مدينة الكنوز لوجود مناجم الطين فِيْها، وقد استقرت عليها الحضارة الرومانية لسنوات عديدة وحولتها إلى مدينة زراعية فِيْ العصور الوسطى بسبب موقعها بالقرب من مصادر المياه فِيْ البحر الأبيض المتوسط ​​وكان فِيْ ذلك الوقت خيارًا جيدًا لأثرياء فرنسا، خاصةً مناخها الساحَلْي وجوها الهادئ جعلها معقلًا لقصور ومساكن الأغنياء. فِيْ القرن الماضي، أصبحت مدينة كان مدينة سياحية بحتة واستمرت شهرتها السياحية حتى يومنا هذا.

أرض فِيْ مدينة كان

تختلف مدينة كان من حيث تضاريسها، إلا أنها تسودها سهُول ساحَلْية منبسطة تمتد على طول ساحَلْ البحر الأبيض المتوسط ​​، بالإضافة إلى وجود جبال الألب، فهِيْ حارة صيفًا، ومعتدلة شتاءً.

سكان مدينة كان

يبلغ عدد سكان مدينة كان الفرنسية حوالي 73000 نسمة ويتوزع السكان على مساحة 20 كيلومترًا مربعًا. هذه المنطقة غنية وذات دخل مرتفع، وتعطي المدينة ميدالية خاصة لكبار الشخصيات الزائرة تسمى ميدالية كان.

اللغة الرسمية فِيْ مدينة كان

اللغة الرسمية لسكان مدينة كان هِيْ الفرنسية. كانت مدينة فرنسية بالقرب من العاصمة باريس. مدينة كان هِيْ الحرم الداخلي لشعب فرنسا، حيث تتوسط عددًا من المدن الكبرى فِيْها، ولعل أهمها مدينة نيس ومرسيليا وليون وغيرها من المدن الكبرى.

السياحة فِيْ مدينة كان

تعتبر مدينة كان من أهم مناطق الجذب السياحي حول العالم حيث أنها من المدن المعروفة بطبيعتها الخلابة ووجود الأماكن المناسبة للسياح.

قصر الاحتفالات وقاعة المؤتمرات تقام فِيْ هذا المبنى العديد من الفعاليات والفعاليات الخاصة على مدار العام والتي تستضيف أشهر الشخصيات العالمية كونها تحفة معمارية بلونها الأحمر الفاخر والمتقشف.

مدينة كان القديمة يتوسطها Place Castres، وتعكس هذه المدينة الهدوء والجمال الفرنسي القديم وتعتبر خيارًا مميزًا للسياح لوجود المطاعم والمتاحف ومحَلْات التحف الصغيرة.

شارع كروازيت شارع طويل “كورنيش” يمتد بمحاذاة الباعة الجائلين والمتاجر والمقاهِيْ والمطاعم، ويشتهر هذا الشارع بوجود الفنانين الذين يبيعون اللوحات ويرسمونها.

متحف لامير يعتبر من أكبر المتاحف الفرنسية التي تضم الثروات البحرية والكنوز المستخرجة من قاع البحر.

ميناء كان لليخوت هُو ميناء فرنسي قديم يقع بالقرب من قاعة المهرجانات فِيْ مدينة كان، ويزوره الأشخاص الذين يشاهدون الأحداث ويلتقطون الصور بسياراتهم.

قصر كارلتون هُو أشهر المعالم التاريخية فِيْ مدينة كان، بناه هنري رول فِيْ أوائل القرن العشرين، ويحتوي على لوحات قديمة وتحف باهظة الثمن.

خريطة مدينة كان

على الرغم من أن مدينة كان فِيْ تصنيف أشهر المدن الفرنسية إلا أن مساحتها تقدر بحوالي 20 كيلومترًا، وهذا يجعلها من المدن الصغيرة بالنسبة إلى المدن المجاورة لها، وفِيْما يلي خريطة توضح الموقع و منطقة كان

وبذلك تنتهِيْ هذه المقالة حول مكان كان على الخريطة. تناول المقال معلومات مهمة عن مدينة كان وموقعها بالنسبة للمدن الفرنسية الأخرى، بالإضافة إلى المعالم السياحية الرئيسية فِيْ مدينة كان وموقع مدينة كان على خريطة العالم.