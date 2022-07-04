اين يقع الجبل الاسود على الخريطة

حيث تقع مونتينيغرو على خريطة مونتينيغرو وهِيْ إحدى الدول الواقعة فِيْ القارة الأوروبية، حيث تتمتع هذه الدولة بنظام حكَمْ مستقل وهِيْ إحدى الجمهُوريات التي شكلت يوغوسلافِيْا الجديدة بعد استقلالها الكامل عن الاتحاد القديم الذي ضمت فِيْه العديد من الدول. الدول ومن خلالها سنتعرف على أسود البحر ولغتها الرسمية ونسبة المسلمين فِيْ هذه الدولة والأماكن السياحية فِيْها والعديد من المعلومات عنها.

الجبل الأسود

الجبل الأسود دولة تقع فِيْ جنوب شرق القارة الأوروبية، وتحديداً فِيْ دولة الجبل الأسود، وعاصمتها بودغوريتشا، إحدى الدول التي ساعدت فِيْ إنشاء اتحاد بين صربيا والبحر الأسود. يقع الجبل الأسود فِيْ منطقة البلقان على البحر الأدرياتيكي، حيث يحد البوسنة والهرسك من الشمال. من الشرق صربيا وكوسوفو، ومن الغرب تحدها كرواتيا، وتشترك معها ألبانيا فِيْ حدودها الجنوبية. نظام الحكَمْ فِيْها ديمقراطية برلمانية، وعملتها الرسمية هِيْ اليورو، ويقدر عدد سكانها بنحو 680 مليون نسمة.

أين الجبل الأسود على الخريطة

جمهُورية الجبل الأسود هِيْ إحدى دول دولة البلقان ويحدها من جميع الجهات العديد من الدول، إلى جانب كونها دولة سياحية مهمة وقريبة جدًا من البحر الأدرياتيكي الذي يحدها من الجنوب الغربي، وموقع الجبل الأسود على الخريطة هِيْ التالية

لغة الجبل الأسود

اللغة الرسمية فِيْ الجبل الأسود هِيْ لغة الجبل الأسود وهِيْ إحدى اللغات السلافِيْة الجنوبية على أساس لهجة Stokavian. بدأت فكرة إنشاء لغة رسمية فِيْ ولاية البحر الأسود عندما شجعت الأكاديمية الأدبية للجبل الأسود على إنشاء معهد لغوي يخدم عموم السكان عندما سقطت الشيوعية. وفِيْ عام 2006، أصبحت دولة البحر الأسود دولة مستقلة وأصبحت الدولة الرسمية أصبحت لغتها جزءًا من الدستور فِيْ عام 2007 م.

نسبة المسلمين فِيْ الجبل الأسود

تضم الجبل الأسود العديد من الطوائف الدينية المختلفة، والمسيحية الأرثوذكسية هِيْ الطائفة الدينية السائدة فِيْ البلاد، لكن المسلمين هم أكبر أقلية هناك، حيث يبلغ عددهم، وفقًا للإحصاءات الأخيرة، حوالي 118477 شخصًا أو 19.11 ٪ من إجمالي السكان والمسلمين فِيْ الجبل الأسود منقسم، المجموعة الأولى هِيْ المسلمون السلافِيْون والمسلمون الألبان، والإسلام هُو الدين الأكثر انتشارًا فِيْ المدن الشمالية الشرقية وفِيْ المدن التي يشكل الألبان غالبية سكانها.

السياحة فِيْ الجبل الأسود

تضم جمهُورية الجبل الأسود العديد من المناطق السياحية ومن أهم المعلومات عن هذه المناطق ما يلي

منطقة أولسينج وهِيْ ميناء بحري قديم وتضم العديد من الشواطئ ومعظم سكانها من المسلمين.

منطقة ستيفان تقع هذه المنطقة على طول شاطئ بودفا ريفِيْيرا وهِيْ جزيرة صخرية تحتوي على العديد من المنازل، وكانت فِيْ السابق قرية صيد ثم أصبحت من الأماكن التي تضم العديد من الفنادق الفخمة للسياح.

منطقة ضيقة يعود تاريخها إلى القرن الخامس عشر، وهِيْ منطقة تضم مجموعة من السفارات الأوروبية وتضم العديد من القصور الأنيقة والمتقنة.

منطقة بودفا تقع على وجه التحديد فِيْ وسط ساحَلْ الجبل الأسود، وهِيْ منطقة قديمة بها شواطئ ومؤسسات مهمة ومنزل د. ستيفان ميتروف، وتعد وجهة مهمة للسياح من أماكن مختلفة.

وبذلك انتهِيْنا من هذه المقالة بعنوان أين الجبل الأسود على الخريطة، حيث تناولنا معلومات عن جبل البحر الأسود، ما هِيْ لغته الرسمية، ونسبة المسلمين فِيْ هذا البلد، والمناطق السياحية فِيْه، و موقع جبل البحر الأسود على الخريطة.