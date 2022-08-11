اين يقع كهف ماكر الشياهين بالسعودية ، قد أثار الهام العديد من الأشخاص ممن يقيمون داخل المملكة حول التعرف على الكهف المسمى بماكر الشياهين ، والمكان الذي يقع فيه داخل المملكة العربية السعودية وتعد المملكة العربية السعودية هي من دول شبه الجزيرة العربية أكثر ها بإحتوائها على جبال وتلال وسهول وكهوف ، ومن أشهر الكهوف فيها كهف ماكر الشياهين ، سنتعرف على ذلك في التالي .

كهف صانع الشياح، المملكة العربية السعودية

يعتبر كهف أم حشوي، أو ما يسمى بصانع الشياح وصانع الصقور، أطول وأكبر كهف في المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، وفي شبه الجزيرة العربية بشكل عام، حيث تحتوي المملكة العربية السعودية على العديد من الكهوف التي تصل بطول 2000 متر. بلغ طول كهف صانع الشياح حوالي 2850 متراً وعرضه حوالي 12 متراً، ويقدر ارتفاع الكهف بحوالي 23 متراً.

أين يقع كهف ميكر الشايهين في المملكة العربية السعودية

يقع كهف ميكر الشاهين في المنطقة الحرة في خيبر، والتي تقع على وجه التحديد في منطقة المدينة المنورة، والتي تعد من أبرز المناطق الإدارية في المملكة العربية السعودية.

سبب تسمية كهف مكر الشياح

تم تسمية كهف الميكر الشياحين أو ما يسمى بكهف الصقور الميكر بهذا الاسم بسبب الفتح الموجود بداخله أعلى الكهف، ويعد هذا الافتتاح من أكبر مساكن الصقور على الإطلاق، و وهذا من أهم أسباب شهرة كهف صانع الشياح.

أكبر كهف في العالم

اكتشف العلماء أكبر كهف واتضح أنه كهف الماموث الذي يبلغ طوله حوالي 651.8 كيلومترًا أو حوالي 405.0 ميلًا. يقع بالقرب من براونزفيل، كنتاكي، الولايات المتحدة الأمريكية. يرتبط بعدد من الحدائق من أهمها منتزه ماموث كيف الوطني.

أشهر كهوف المملكة العربية السعودية

أشهر مواقد المملكة العربية السعودية تتمثل في النقاط التالية

سلاي شاهين.

حراء.

برغي.

جبل شذا.

كهف أبو ضبعة.

أم جرسان.

السحالي.

ستار تريل.

شافان (الشويمس).

عين هيت.

غار الحبشي.

كهف الرويحه.

كهف ثور

حراء.

حضور.

غار خشان.

كهف الطحالب.

مفاجأة الكهف.

كهف إبريق الشاي.

جامعة الكهف للبترول والمعادن.

كهف العقرب الأسود.

كهف الشبح.

كهوف جبل القارة.

فندق كيف.

تعرفنا عبر السطور السابقة اعلاه حول اين يقع كهف ماكر الشياهين بالسعودية ، وهو أكبر وأطول كهف في المملكة العربية السعودية ، و سبب تسمية كهف مكر الشياح ، و أشهر كهوف التي تتواجد داخل حدود المملكة العربية السعودية .