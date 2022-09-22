اي ساعة موعد الالعاب النارية في الباحة اليوم الوطني 92 الساعة كم، ينتظر الشعب السعودي موعد الاحتفال باليوم الوطني السعودي 92 لعام 2022، حيث يتخلل اليوم الوطني السعودي عدت عروض شيقة على مستوى المملكة العربية السعودية ويحتفل الشعب السعودي بإطلاقه الألعاب النارية في الباحة، حيث تشكل مدينة الباحة مركز الثقل الإداري في المملكة العربية السعودية ويسكن بها نصف مليون مواطن ويزورها العديد من السياح ويحتفلون بها بالعيد الوطني السعودي من خلال الألعاب النارية والفعاليات.

اليوم الوطني السعودي 92

تحتفل المملكة العربية السعودية في 23 سبتمبر لكل عام بموعد اليوم الوطني السعودي حيث وضع الملك عبد العزيز آل سعود اسما جديدا لمملكة نجد والحجاز وسماها باسم المملكة العربية السعودية وهذا التاريخ يؤكد على توحيد المملكة العربية السعودية تحت رأيه واحدة وتحت حكم آل سعود، وتقترب المملكة العربية السعودية من موعد اليوم الوطني السعودي خلال الشهر الجاري.

موعد الألعاب النارية في الباحة اليوم الوطني السعودي 92

يتم إطلاق الألعاب النارية بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92 في مدينة الباحة حيث سيبدأ إطلاق الألعاب النارية الساعة 9:00 مساء ويستمر إلى مده خمس دقائق متواصلة حتى الساعة 9:05 دقائق وهذه الفعلية مجانية لكافة المواطنين ويمكن الاستمتاع بساحة الباحة في منتصف الظهيرة.

موقع الألعاب النارية في الباحة

إعلنت هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عن جدول الألعاب النارية في مدينة الباحة في مختلف محافظات المملكة فمن المقرر أن تنطلق الألعاب النارية في مدينة الباحة من متنزه الأمير حسام الواقع في منطقة الزرقاء وهذه الفعلية تكون يوم الجمعة 23 سبتمبر لعام 2022 ومسموح اصطحاب الأطفال من الاستمتاع بهذه الفعلية.

موقع فعاليات اليوم الوطني السعودي 92

يستعد المواطنون بالمملكة العربية السعودية لاستقبال اليوم الوطني السعودي ويم الفرح على جميع المحافظات السعودية وهناك عده فعاليات وعروضا تقام على المستوى الاقتصادي والتجاري وغطاء السياحة والسفر ويتخلل اليوم الوطني السعودي الحفلات الغنائية والعروض النارية والعسكرية وتمكن معرفة جميع الفعاليات واليوم الوطني السعودي من خلال موقع عيشه التي يمكن الوصول إليه من هنا.

حيث يبدأ موعد الألعاب النارية في مدينة الباحة مساء يوم الجمعة ويمكن الاستمتاع بهذا اليوم من خلال الصحاب الأطفال والخروج للمتنزهات العامة في مدينة الباحة في ذلك اليوم.