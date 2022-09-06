اي من الحيوانات الاتيه تتنافس مع الزرافه على الغذاء ، تختلف الكائنات الحية الموجودة على سطح الكرة الأرضية في الطريقة التي تحصل بها على الغذاء الخاص بها ، فهناك كائنات حية تتغذى على النباتات ، في حين أن هناك كائنات أخرى تتغذى على النباتات ، حيث يتغذى كل كائن حي على طريقته الخاصة في العيش والتعايش ، ومن خلالنا سيتحدث عن الحيوانات التي تتنافس على نفس الطعام مع الزرافة ، تابعوا معنا للتعرف على ذلك .

سلاسل الغذاء الحيواني

تُعرَّف سلاسل الغذاء بأنها نقل الطاقة من كائن حي إلى آخر، بغض النظر عن طبيعة الكائنات الحية، والتي من خلالها يمكن ضمان استمرار البقاء على قيد الحياة. على سبيل المثال، تتغذى بعض الكائنات الحية على النباتات، ويتغذى البشر على بعض الحيوانات وما إلى ذلك، حيث تستمر دورة الغذاء بين الكائنات الحية على سطح الأرض لاستمرار الحياة.

أي من الحيوانات التالية ينافس الزرافة في الطعام

تتنافس الحيوانات الموجودة على سطح الكرة الأرضية مع بعضها البعض للحصول على الغذاء، خاصةً إذا كان مصدر الغذاء واحدًا.

الجواب حمار وحشي.

أهم المعلومات عن الزرافة

تعتبر الزرافة من أنواع الثدييات، وهي من أطول الحيوانات البرية، وسنذكر أهم المعلومات عنها من خلال النقاط التالية

تصنف الزرافة على أنها من الثدييات الأفريقية.

رقبة الزرافة طويلة.

يتم توزيعه على نطاق واسع في جنوب إفريقيا.

لها نقاط ملونة تجعلها تبدو وكأنها نمر.

العيش لفترات طويلة بدون ماء.

يستخدم عنقها الطويل للوصول إلى الأوراق العالية.

لها لسان طويل يصل طوله إلى نصف متر.

إنها تدافع عن نفسها من الخطر بالنطح أو الركل.

لا تحتاج إلى أكثر من 120 دقيقة للنوم.

اي من الحيوانات الاتيه تتنافس مع الزرافه على الغذاء ، لكل صنف من الكائنات الحية الحيوانية طبيعة تميزه عن غيره في سلوك حياته والأغذية التي يتذغى عليها ، وتعتبر سلاسل الغذاء عبارة عن طاقة والتي تنتقل من كائن حي لاخر ، وتعتبر الزرافة هي اطول حيوان في العالم .