هُنا نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الاول برقمك الامتحاني عبر موقع وزارة التربية العراقية الفصل الدراسي الثاني،فعلت وزارة التربية والتعليم الفترة الاخيرة رابط نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الأول بعد فترة طويلة من الإنتظار، حيث أعلنت الوزارة النتائج بعد تصحيح وتدقيق كافة درجات الطلبة، وحسب ما أكدت الوزارة التربية والتعليم الفترة الأخيرة عن إضافة خمس درجات لكل طالب، من أجل تحسين نسبة النجاح، ويمكن لأي طالب معرفة نتيجته من خلال موقع وزارة التربية العراقية رقمك الامتحاني

نتائج الجولة الاعدادية السادسة الاولى 2022

وأكدت وزارة التربية العراقية أن النتائج ستنشر على الموقع الرسمي للوزارة خلال الساعات القليلة المقبلة بعد اكتمال عملية التصحيح، فِيْما قالت عدة مصادر موثوقة فِيْ الوزارة إن الدرجات مطمئنة للجميع وليست لا. لا يوجد ما يدعو للقلق، وكشفت أيضا أن السبب الرئيسي وراء تأخر نتائج الصف السادس من الثانوية العراقية للعام 2022 هُو أن عملية التصحيح تتطلب دقة عالية لكل طالب للحصول على حقه الكامل فِيْ نقطة. .

نتائج المرحَلْة الاعدادية للصف السادس 2022 العراق عدد الطلاب الراغبين فِيْ معرفة مَوعِد المصادقة على نتائج المدرسة للمرحَلْة الإعدادية السادسة 2022 العلمية والأدبية لجميع المحافظات بما فِيْ ذلك الكرخ والرصافة والبصرة والموصل. كربلاء وواسط والنجف وكركوك والمثنى والأنبار وديالى القادسية وذيقار وصلاح الدين والسليمانية على الأكثر، وفِيْ المستقبل القريب سيتم الإعلان عن نتائج الدول الأولى للفصل الإعدادي السادس 2022 رسميًا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نجاح ونجاح ونتائجنا.

رَابِطْ لاستخراج نتائج الثانوية العامة السادسة فِيْ العراق

يمكن الوصول إلى رَابِطْ استخراج نتائج المرحَلْة الإعدادية السادسة فِيْ العراق 2022 فِيْ جميع المحافظات من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية. .

يجب على كل طالب التسجيل فِيْ موقع وزارة التربية والتعليم العراقية عن طريق إدخال جميع بياناته ومن ثم الضغط على الاستعلام عن نتائج الفصل الإعدادي السادس، وإدخال الاسم الكامل للطالب ورقم الجلسة الخاصة به، ثم الضغط على عرض النتيجة .

يمكن استخراج نتائج السادس الاعدادي 2022 من خلال موقع وزارة التربية العراقية ورقمك الامتحاني والقيامبإدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح، حيث تم الإعلان عن النتيجة بوقت متأخر عن موعده الرسمي بسبب الإجراءات عملية تصحيح الأوراق بكل شفافية.