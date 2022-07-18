بأرباح 13 مليار درهم.. الأسْهُمْ الإماراتية تواصل مكاسبها للجلسة الثالثة

واصلت أسواق الأسْهُمْ الإماراتية مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي، بالتزامن مع إدراج أسهم “الاتحاد التعاوني” فِيْ سوق دبي.

تعاونية الاتحاد ؛ أول تعاونية استهلاكية فِيْ الإمارات تتخذ هذه الخطوة.

وبحسب رصد وكالة أنباء الإمارات “وام”، فقد تجاوزت مكاسب الأسْهُمْ المحلية بنهاية جلسة الإثنين أكثر من 13 مليار درهم، حيث ارتفعت القيمة السوقية من 2.465 تريليون درهم بنهاية جلسة الجمعة الماضية إلَّى 2.478 تريليون درهم فِيْ جلسة اليوم. نهاية تداول اليوم.

ارتفع مؤشر FTSE لسوق أبوظبي العام بنسبة 0.13٪ ليغلق عَنّْد مستوى 9199.26 نقطة، مدعوماً بشكل أساسي بارتفاع الأسْهُمْ القيادية فِيْ قطاع البنوك والاستثمار والطاقة، فِيْما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.33٪ ليصل إلَّى مستوى 3170.9 نقطة. نتيجة لارتفاع الأسْهُمْ العقارية والاستثمارية.

وجذبت الأسْهُمْ سيولة إجمالية بنحو 1.32 مليار درهم، موزعة على 1.12 مليار درهم فِيْ سوق أبوظبي، و 208.6 مليون درهم فِيْ سوق دبي المالي، بعد تداولها على أكثر من 210 ملايين سهم، من خلال تنفِيْذ 12.8 ألف صفقة.

وجاء أداء سوق أبوظبي للأوراق المالية مدعوماً بارتفاع سهم “العالمية القابضة” بنسبة 0.25٪ إلَّى 285 درهم، حيث تصدر نشاطها القائمة بنحو 317.5 مليون درهم، وارتفع سهم “أبوظبي الأولى” بنسبة 0.32٪ إلَّى 18.66 درهم. وارتفع سهم “أدنوك للحفر” بنسبة 2.75٪ إلَّى 3.36 درهم.

تعزز أداء صعود سوق دبي المالي من خلال زيادة حصة “إعمار العقارية” بنسبة 2.7٪ ليغلق عَنّْد 5.31 درهم، متصدرة قائمة النشاط بعد جذب السيولة بنحو 75.27 مليون درهم، بحسب “العربية للطيران”. وارتفع بنسبة 2.48٪ إلَّى 2.06 درهم، و “دبي للاستثمار”. بنسبة 2.27٪ إلَّى 2.25 درهم.

واستقطب سهم “تعاونية الاتحاد” أكثر من 15.9 مليون درهم فِيْ السيولة فِيْ أول يوم تداول بعد تداول نحو 4.52 مليون سهم ليغلق عَنّْد 3.56 درهم.