بأرخص الأسعار سيارات تويوتا مستعملة للبيع كاش وبالتقسيط

سيارات لمن يبحث عن سيارة بهِيْكل قوي وبقدرات عديدة وسرعات عالية.إذا كنت بحاجة إلى سيارة تويوتا بجميع إصداراتها المعروفة والمشهُورة فِيْ جميع أنحاء العالم، يمكنك الآن الحصول عليها فِيْ أسواق السيارات المستعملة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

تويوتا كامري 2016 تويوتا كامري

تويوتا كامري 2016 مستعملة للبيع فِيْ مدينة تبوك.

سعر بيع تويوتا كامري المستعملة هُو 33،000 ريال سعودي.

يمكن للمشتري الحصول على تويوتا كامري من خلال نظام التقسيط بدفع مبدئي 5000 ريال وقسط شهري 2500 ريال.

تويوتا كامري لديها عداد المسافات 50،000 كَمْ.

ناقل الحركة فِيْ تويوتا كامري أوتوماتيكي.

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تويوتا كامري متوفرة باللون الأسود الخارجي.

وسائل الراحة فِيْ تويوتا كامري هِيْ تكييف الهُواء وجهاز التحكَمْ عن بعد والنوافذ الأمامية والخلفِيْة الكهربائية.

تتميز السيارة بخصائص أمان تتكون من نظام الفرامل المانعة للانغلاق، والوسادة الهُوائية للسائق، والوسادة الهُوائية للركاب، والوسادة الهُوائية الجانبية.

تويوتا كامري 2014

تويوتا كامري 2014 مستعملة للبيع فِيْ الدمام.

سعر بيع تويوتا كامري المستعملة 13،500 ريال سعودي.

أتاح البائع الفرصة لتثبيت تويوتا كامري بدفع دفعة أولية قدرها 4000 ريال سعودي ورسم شهري قدره 2000 ريال سعودي.

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عداد المسافات على تويوتا كامري 123000 كَمْ.

ناقل الحركة فِيْ تويوتا كامري أوتوماتيكي.

اللون الخارجي لسيارة تويوتا كامري أبيض.

تم تجهِيْز تويوتا كامري بتكييف الهُواء وجهاز التحكَمْ عن بعد ونظام وقوف السيارات الذكي.

النوافذ الأمامية والخلفِيْة للسيارة كهربائية بزجاج فِيْم.

تحتوي السيارة على راديو كاسيت وبلوتوث ونظام تحكَمْ على عجلة القيادة.

السيارة مزودة بنظام فرامل مانع للانغلاق ونظام مانع للسرقة وحساسات أمامية وخلفِيْة ووسادة هُوائية للسائق ووسادة هُوائية للراكب.

تحتوي السيارة على مثبت سرعة وعجلات وقفل مركزي للأبواب وكاميرا خلفِيْة ومقاعد كهربائية.

تويوتا كورولا 2013

تويوتا كورولا 2013 مستعملة للبيع فِيْ الخرج.

سعر بيع سيارة تويوتا كورولا 10000 ريال سعودي.

يمكن الحصول على سيارة تويوتا كورولا من خلال دفع وديعة قدرها 2000 ريال سعودي ورسم 1000 ريال سعودي.

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