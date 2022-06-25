بأرخص الأسعار.. سيارات مستعملة فِيْ السَعُودِيْة ماركات مختلفة وأسعار متميزة مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل

هنا عزيزي القارئ أفضل السيارات استخدامًا لمحدودي الدخل وبأسعار خاصة ومناسبة لدخلهم، حيث تعد السيارات المستعملة من أفضل الحَلْول لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط ​​، وذلك بسبب الزيادة الأخيرة فِيْ أسعار السيارات. بسبب الأحداث العالمية المختلفة، ومن الأمثلة على ذلك وجود بعض الدول التي تعاني من نقص وسائل النقل يضيف إلى الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لذلك فِيْ السطور التالية سنستعرض أفضل السيارات المستعملة فِيْ السَعُودِيْة وبأسعار خاصة.

سيارات مستعملة فِيْ السَعُودِيْة ماركات مختلفة

شيفروليه ماليبو 2010

تعتبر هذه السيارة من السيارات المستعملة لذوي الدخل المحدود، وهِيْ من أكثر السيارات مبيعاً فِيْ السوق المحَلْي فِيْ العديد من الدول العربية، ويبلغ حجم محرك السيارة حوالي 2500 سم مكعب، وبقوة 169 حصان، بينما يصل عزم المحرك إلى 240 نيون، ويتميز بناقل حركة أوتوماتيكي ويصل سعره إلى حوالي 6 آلاف سعودي.

فورد لينكولن 2005

تعتبر هذه السيارة من السيارات المستعملة من طراز 2005 والتي تتميز بوجود محرك يصل إلى 3000 سي سي، بالإضافة إلى العمل بناقل حركة أوتوماتيكي، وتجدر الإشارة إلى أن هذه السيارة من أكثر الأنواع المتاحة استخدامًا فِيْ السوق السعودي لتمييزها عن سيارات موديل 2005 الأخرى.

كيا اوبيروس 2008

هذه السيارة من طراز 2008، تعمل بمحرك يصل إلى 2000 سم مكعب، بالإضافة إلى أنها تحتوي على ناقل حركة أوتوماتيكي يصل إلى 266 مترًا، بينما يصل عزم السيارة إلى 353 مترًا. للعائلات لكبر حجمها، وسعرها فِيْ الرياض يصل إلى نحو 8 آلاف ريال سعودي.

شيفروليه افِيْو 2016

هذه السيارة موديل 2016 وهِيْ من السيارات العائلية نظرا لحجمها الكبير، تعمل هذه السيارة بمحرك 1500 سي سي وتولد 86 حصاناً، إضافة إلى أن قيمة عزم الدوران تصل إلى 132 متر، وتتميز السيارة باحتوائها على وسادة. مكيفات وقفل مركزي استخدمها بدون مفتاح وكافة أنظمة التشغيل الأعلى، وسعر السيارة داخل المملكة يصل إلى 6500 ريال سعودي.