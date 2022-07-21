بأرخص سعر سيارات تويوتا مستعملة للبيع فِيْ السَعُودِيْة انتهز الفرصة الآن 

سيارات تويوتا مستعملة للبيع فِيْ السَعُودِيْة حيث يوجد العديد من السيارات المستعملة فِيْ المملكة والتي تتميز بمواصفاتها وتقنياتها العالية وحالتها الجيدة مع ضمان النظافة والجودة من الداخل والخارج ومن هذه السيارات المستعملة سيارات تويوتا، المفصلة أدناه.

تويوتا كورولا كروس 2022 مستعملة

تعتبر ماركة تويوتا من ماركات السيارات العالمية التي حازت على ثقة الكثير من الناس حول العالم، وتتميز سيارات تويوتا بتصميمها الأنيق والمواصفات العالمية، لذلك يمكنك شراء سيارات تويوتا كورولا كروس التالية بكل ثقة، حيث أنها تتميز بخصائصها المميزة. ما يلي-

السيارة بها فتحة سقف.

تنجيد السيارة مصنوع من قماش فاخر ويوجد أيضًا تنجيد جلدي.

يوجد أيضًا تكييف داخل السيارة للتبريد.

كَمْا يوجد كهرباء ومرايا كهربائية وجهاز تحكَمْ عن بعد.

فِيْ السيارة، توجد أيضًا مرايا قابلة للطي وغلق.

رفع نوافذ السيارة الكهربائية الأمامية والخلفِيْة.

الزجاج الأمامي للسيارة الأمية.

يحتوي على نظام بلوتوث ونظام صوت واضح وراديو ومبدل أقراص مضغوطة.

أيضا مشغل DVD و CD.

يوجد مدخل AUX و USB.

تحتوي السيارة على جنوط ومصابيح ضباب وقفل مركزي للأبواب.

تحتوي السيارة على كاميرا خلفِيْة ونظام إنذار ونظام تثبيت السرعة.

مواصفات السلامة داخل السيارة

تحتوي السيارة على جميع تدابير السلامة مثل المستشعرات الأمامية والوسادة الهُوائية الجانبية والوسادة الهُوائية للسائق والوسادة الهُوائية للراكب، كَمْا أن لديها نظام توزيع قوة الفرامل EBD ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وهناك مستشعرات خلفِيْة فِيْ الداخل.

كيف تحصل على السيارة

يمكنك الحصول على 2022 تويوتا كورولا كروس بسعر 583 ألف ريال فِيْ الباحة من خلال الرقم 0583273197.

تويوتا كورولا كروس 2022 مستعملة

الحصول على سيارة مستعملة بحالة جيدة من طراز تويوتا كورولا والتي تم استخدامها لأول مرة عام 2011 بسعر 12 ألف ريال سعودي فقط. تتميز السيارة بلونها الأبيض الأنيق والعديد من المواصفات المميزة. الجدير بالذكر أن المسافة المقطوعة للسيارة هِيْ 194 كَمْ فقط، وناقل الحركة فِيْ السيارة الأوتوماتيكية احصل عليها بالفعل فِيْ تبوك من خلال الرقم 0596541434.