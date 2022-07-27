بأسرار الحَلْواني.. طريقة عمل البسبوسة بالزبادي مكرملة ومرملة ومتماسكة بطعم احَلْي من الجاهز مليون مرة 

تناول الحَلْويات بعد الغداء أو فِيْ بعض الأوقات أمر تهتم به كل أم، حيث يفضل الجميع تناول الحَلْويات بشكل مستمر، وخاصة البسبوسة والبسبوسة بالمكسرات، وكلها مميزة ولذيذة، لذلك تبحث الأمهات عن طريقة لعمل البسبوسة مثل البسبوسة. تلك الموجودة فِيْ المتاجر متماسكة وغنية. .

مقادير صنع البسبوسة باللبن

تعاني بعض الأمهات من تحضير البسبوسة فِيْ المنزل، لأنها غير متماسكة وبالتالي لا تثير إعجاب أفراد الأسرة، ويطلبونها بنفس طعم وطعم البسبوسة من المتاجر، حيث يتعين عليهم اتباع بعض الأساليب حتى تحصلي عليها حقا. تصبح بنفس النكهة والتماسك، ويمكن تقديم البسبوسة فِيْ المناسبات والأعياد، ونحتاج إلى المكونات، والشيء التالي هُو عمل البسبوسة فِيْ المنزل بكل سهُولة.

نصف كيلو دقيق بسبوسة.

كوبان من السمن المذاب.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض الناعم.

مسحوق الخبز.

كوب زبادي.

كوب سكر أبيض.

1 كوب ماء

عصير الفانيليا والليمون.

طريقة عمل البسبوسة بالزبادي

على الرغم من بساطة مكونات البسبوسة إلا أنها تتطلب الدقة فِيْ تحضيرها وترسيتها، فهِيْ من الأطباق الشهِيْة التي عادة ما تحضرها الأمهات فِيْ المناسبات، ويمكنك تحضيرها فِيْ المنزل باتباع الخطوات التالية.