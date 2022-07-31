بأسرار الشيفات.. طريقة العجينة اليابانية السحرية لجميع انواع المخبوزات هشة وقطنية بمكونات بسيطة جدا

يعد وجود العجين الطري الرطب أحد أهم مكونات أي نوع من المخبوزات والكعك اللذيذ. توجد العجينة اليابانية السحرية وهِيْ من أشهر أنواع العجين التي يتم تحضيرها لعمل البيتزا والكعك اللذيذ، وتبحث الكثير من النساء عن أفضل الوصفات لعمل العجين الياباني الشهِيْر فِيْ المنزل، والاستمتاع بمذاقه اللذيذ فِيْ المنزل.إعداد أنواع مختلفة من المخبوزات والكعك، سنعرض لكَمْ فِيْ هذا المقال منتجًا ناجحًا ومضمونًا. وصفة لتحضير العجين الياباني فِيْ المنزل بأقل وأبسط المكونات.

مكونات لصنع العجين الياباني فِيْ المنزل

ترغب معظم السيدات فِيْ معرفة المكونات التي تحتاجينها لصنع المعجون الياباني السحري فِيْ المنزل، لذلك يتم شرح أهم هذه المكونات هنا أدناه.

أربعة أكواب من الدقيق الأبيض المنخول لجميع الأغراض.

نصف كوب زبدة سائلة.

3 ملاعق صغيرة من الخميرة الفورية.

كوب كبير من الحَلْيب السائل.

بيضة دجاج.

ملعقتان كبيرتان من الحَلْيب البودرة.

كوب كبير من الماء.

طريقة تحضير العجين الياباني فِيْ المنزل

بعد شرح أهم المكونات التي نحتاجها لتحضير العجين الياباني، سوف نوضح لك كيفِيْة تحضير الوصفة، بحيث يمكنك الحصول على عجينة ناعمة ولذيذة لعمل أشهى أنواع الكيك والمخبوزات.