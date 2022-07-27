بأسرار الكوافِيْرات.. طريقة صبغ الشعر باللون الاشقر الذهبي طبيعيا وتغطية مثالية للشيب بدون اي مواد كيميائية 

للتمتع بإطلالة جديدة ومختلفة تلجأ الكثير من النساء والفتيات إلى تغيير لون شعرهن من خلال صبغه بألوان مختلفة بما يتناسب مع لون بشرتهن، وذلك للتخلص من الملل والتجدد، حيث أن معظمهن يحتوي على الأمونيا، والعمل على ظهُور الشيب بشكل أسرع مع الاستخدام المتكرر طويل الأمد لذلك نقدم لك عزيزتي بعض الوصفات الطبيعية التي ستساعدك على تغيير لون شعرك إلى أشقر ذهبي باستخدام بعض المكونات الطبيعية الآمنة تمامًا. للبشرة. .

صبغ شعرك بشكل طبيعي باللون الذهبي الأشقر

المكونات

3 ملاعق كبيرة من مسحوق البابونج (يمكنك زيادتها أو إنقاصها حسب طول وسمك شعرك).

3 ملاعق كبيرة من مسحوق الكركَمْ.

3 ملاعق كبيرة من عشب الكاليندولا.

كَمْية كافِيْة من الماء.

كيف تستعد

تخلط الأعشاب (البابونج، الكركَمْ، الآذريون) فِيْ وعاء معدني مناسب لإشعال النار.

أضيفِيْ كَمْية مناسبة من الماء لخليط الأعشاب، ثم ضعي القدر على النار وانتظري حتى يصل الخليط إلى درجة الغليان.

ارفعي المزيج عن النار، ثم اتركي الأعشاب منقوعة فِيْ الماء لمدة ربع ساعة.

نظف الخليط من أي شوائب أو أعشاب ملتصقة به.

انشر السائل الناتج فِيْ جميع أنحاء شعرك، بدءًا من الجذور حتى الأطراف.

اتركي السائل فِيْ شعرك لمدة 15-20 دقيقة، مع تغطية شعرك بغطاء.

اشطفِيْ شعرك بالماء الفاتر أو البارد.

احرصي على تكرار هذه الوصفة مرة أو مرتين فِيْ الأسبوع، حتى تحصلي على اللون الذي تريدينه.

كيفِيْة صبغ الشعر الأشقر الذهبي بشكل طبيعي

كوبان من الخل.

ملعقة قرفة مطحونة.

ملعقة زيت زيتون.

كوب من العسل الأبيض البكر.

كيف تستعد