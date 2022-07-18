بأسرار الكوافِيْرات.. طريقة صبغ الشعر باللون البني الفاتح وتغطية مثالية للشيب مقوية الشعر تعطي الشعر الرطوبة واللمعان 

عند صبغ شعرهن باللون البني، هناك بعض الفتيات والنساء اللاتي يرغبن فِيْ صبغ شعرهن وتغيير لونه بشكل مستمر. حسب الطلب تذهب معظم الفتيات وربات البيوت لصالونات صبغ الشعر لكنها باهظة الثمن وتسبب تلف الشعر، لذلك يسعون للحصول على طريقة لصبغ الشعر البني فِيْ المنزل لتوفِيْر المال، وسنشرح كيفِيْة صبغ الشعر البني فِيْ المنزل وتتمتع بنفس درجات الألوان مثل صالونات التجميل.

كيفِيْة صبغ الشعر باللون البني الفاتح

الشعر البني قريب من لون الشعر الأسود الطبيعي، لذلك هناك بعض الفتيات اللواتي يفضلن صبغ شعرهن بدرجات قريبة من اللون الطبيعي، ويعتبر من أفضل درجات الألوان المناسبة للنساء الأكبر سناً، كَمْا أنه يساعد على إزالة مظهر الشيب ويمكن تحضيره بالمنزل عن طريق توفِيْر المكونات التالية.

المكونات

لون بني.

استخدم الفرشاة لتنعيم الصبغة فِيْ الشعر.

غطاء رأس بلاستيك.

فازلين.

قفازات اليد

مناديل التطهِيْر.

كيفِيْة التحضير والاستخدام

صبغ شعرك فِيْ المنزل يوفر الكثير من المال، لكن الدقة مطلوبة أثناء الصباغة لتجنب التهابات الجلد أو فروة الرأس وتلف الشعر، ما عليك سوى اتباع هذه الخطوات.

الخطوة الأولى هِيْ ارتداء قفازات وملابس قديمة لمنع الصبغة من التساقط على ملابسك.

خذي وعاء وضعي فِيْه صبغة الشعر.

يتم طلاء الجلد المحيط بالشعر بالكامل لمنع تلامس الصبغة مع الجلد.

يجب عليك قراءة التعليمات الموجودة على علبة الصبغة من الخارج لاتباعها.

نستخدم فرشاة تنعيم لنشر الصبغة البنية على الشعر.

بعد توزيع الصبغة بالكامل، يتم تغطية الشعر بغطاء بلاستيكي.

تترك الصبغة على الشعر لمدة ساعتين حسب الرغبة والدرجة المطلوبة.

ثم يغسل الشعر بالماء والبلسم حتى ينظف الشعر من بقايا الصبغة.

يمكن صبغ الشعر باللون البني باستخدام مكونات القهُوة، لأن القهُوة لها دور فعال فِيْ تغطية الشعر الرمادي والحصول على الشعر البني، لذلك اخلطي ملعقة كبيرة من القهُوة مع ملعقة كبيرة من زيت الخروع وملعقة كبيرة من زيت الخروع، ثم ضعي المزيج على جوز الهند. يترك الخليط على الشعر لمدة ساعتين ثم يغسل الشعر بالماء