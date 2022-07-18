بأسرار المحَلْات.. طريقة عمل البطاطس المقلية مثل المطاعم والسر فِيْ  قرمشتها وعدم امتصاص نقطة زيت نهائياً 

طريقة عمل البطاطس المقلية نجد أن أشهر المطاعم المقلية فِيْ مصر وخاصة البطاطس المقلية تحظى بشعبية فِيْ المقام الأول من بين كل البطاطس المقلية، حيث يحبها الكبار والصغار ويفضلون تناولها مع الكاتشب، وهناك الكثير من الأشخاص الذين يذهب تناول المطاعم البطاطس المقلية المقرمشة مع الكاتشب أو المايونيز، وتحاول الأمهات فِيْ المنزل تحضير البطاطس، لكنها لم تكن بنفس لون ومقرمشة بطاطس المطاعم، حيث توجد بعض الأساليب والطرق التي يجب اتباعها لتحضير البطاطس بنفس النكهة، هذا هُو السبب فِيْ أننا نشرح كيفِيْة صنع البطاطس المقلية المقرمشة فِيْ المنزل بسهُولة وبنفس نكهة بطاطس المطاعم.

كيف تصنع البطاطا المقلية مثل المطاعم

عند الخروج من المنزل والذهاب لتناول الطعام فِيْ المطاعم، نجد أن الجميع يطلب أطباق البطاطس المقرمشة كطبق أساسي مع الوجبات، لذلك تحاول الأمهات تحضيرها فِيْ المنزل بنفس لون ونكهة رقائق البطاطس فِيْ المطاعم، حيث يمكن تقديمه جنبًا إلى جنب مع أطباق الخبز والبرجر والشيش طاووق، ويمكن أيضًا تناوله على الإفطار أو العشاء، وهِيْ مكونات وصفة البطاطس المقلية.

مقادير البطاطس المقلية

نصف كيلو بطاطس.

كيس من مسحوق الخبز.

ملح وفلفل أسود.

كُركُم.

ربع كوب خل.

ماء دافئ.

طريقة عمل البطاطس المقلية

انتشرت البطاطس المقلية فِيْ جميع البلدان بشكل مكثف بعد ظهُور الكاتشب والمايونيز، حيث تعتبر هذه الصلصات من أكثر الصوصات التي تعطي البطاطس نكهة مميزة ولذيذة، فكل ما يطلبونه، وهِيْ واحدة من سريعة. وجبات لتحضيرها وطعمها لذيذ ومليئة بالفِيْتامينات والنشويات التي تمنحك الكثير من الطاقة طوال اليوم ويمكن تحضير البطاطس الهشّة باتباع ما يلي.