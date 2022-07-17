بأسرار المطاعم.. طريقة عمل عجينة الكريب الأصلية فِيْ البيت بمقادير اقتصادية بطعم أحَلْي من ماكدونالدز

طريقة عمل الكريب المطعم الشهِيْر فِيْ دقائق، يعتبر الكريب من أسرع الوصفات التي لا تتوقع منك ست البيت تحضيرها فِيْ المنزل، ولكن للأسف هناك مشكلة كبيرة تواجهها المرأة عند تحضير الكريب وهِيْ أن لا تصبح مثل كريب المطاعم والمحَلْات الشهِيْرة، مع العلم أن وجود الكريب فِيْ المنزل أصبح ضروريًا لأنه يستخدم فِيْ العديد من الوصفات والحشوات المختلفة، لذلك بحثت ربة المنزل فِيْ جميع شبكات التواصل الاجتماعي لتجد طريقة سهلة و طريقة بسيطة لتحضير الكريب. فِيْ المنزل، كل ما عليك فعله هُو المضي قدمًا وقراءة بقية الفقرات التالية، والبقاء معنا ومتابعتنا.

مكونات صنع الكريب فِيْ المنزل مثل المطاعم الشهِيْرة

يحب الأطفال تناول شطيرة الكريب، سواء كانت الحشوة الداخلية حَلْوة وحامضة، وهناك بعض العائلات التي تذهب إلى المطاعم خصيصًا لتناول هذه الشطيرة الرائعة، ولكن للأسف بعد انتشار العديد من الفِيْروسات والأمراض الخطيرة من تناول الطعام الملوث، يخافون من أكل أي شيء من الخارج، لأنهم يريدون لأطفالهم أن يأكلوا طعامًا صحيًا ومفِيْدًا، لذلك قررت تحضير الكريب فِيْ المنزل بدلًا من الذهاب للمطاعم، وتتلخص مكونات الكريب فِيْ

كوب ونصف دقيق.

رشة ملح، إذا كان الكريب لذيذًا.

ملعقة فانيليا إذا كان نوع الكريب حَلْو.

بيضة.

كوب حَلْيب طازج.

ملعقة زيت.

خطوات تحضير الكريب بالمنزل

نعمل دائمًا على توفِيْر المال والوقت من خلال السفر للخارج لتناول الوجبات السريعة التي يحبها الجميع، مثل الكريب، مع العلم أنه يمكن حشوها بالشاورما والسجق والهامبرغر وغيرها من الحشوات اللذيذة والمختلفة، وتتلخص خطوات التحضير فِيْ

تُمزج المكونات وتُخفق بالخلاط الكهربائي.

بقيت لمدة ربع ساعة.

توضع قطرة من الزيت فِيْ مقلاة تيفال.

يجب وضع كَمْية كافِيْة من الكريب فِيْ وسط المقلاة، ويجب تحريك المقلاة بحركة دائرية.

يجب أن نتركها حتى نرى أن الجوانب ترتفع ثم تنقلب إلى الجانب الآخر.

يجب تكديس الكريب فوق بعضها البعض.

يجب تغطية الكريب أولاً لجعله ناعمًا

يمكن حشو الكريب بأي حشوة مذكورة فِيْ الفقرة السابقة.

كَمْا ذكرنا فِيْ المقال، يمكن صنع الكريب مثل المطاعم، حيث تبحث النساء عن طرق تساعدهن على جعل الكريب ناجحًا وناعمًا وسلسًا مثل المتاجر، لذلك يمكنك استخدام هذه الطريقة التي تجعلها ناعمة وسلسة. يتكون أيضًا من مكونات غير مكلفة تساعد فِيْ صنع الكريب بهذه الطريقة، بحيث يمكن لجميع الطهاة الحصول على الكريب المطاعم الأصلية باستخدام هذه الطريقة