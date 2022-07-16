بأسرار الهنود.. تبييض اليدين والقدمين والكوع والركب فِيْ 3 دقائق نتيجة هتهبرك

مع اسرار الهنود .. تبييض اليدين والقدمين والمرفقين والركبتين فى 3 دقائق. نقدم لكَمْ اليوم أفضل وأقوى الوصفات الطبيعية لتفتيح اليدين والمرفقين والمفاصل والركبتين وأي اسمرار للجسم. دون معرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى ذلك، نجد سوادًا فِيْ ذهن أصابعنا، فِيْ مفاصلنا وكعبنا ومرفقينا. والعديد من مناطق الجسم المختلفة، وهذا يؤثر على مظهر اليدين الناعمين، والعديد من الفتيات نبحث عن طرق لتفتيح هذا السمرة، لذلك نقدم لك إحدى طرق التبييض الفعالة، والتي سنشرحها فِيْ السطور التالية من مقالتنا.

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والمرفقين والركبتين

ننشر أدناه بعض الوصفات التي تعمل على تفتيح السمرة فِيْ أي منطقة من الجسم، ومن هذه الوصفات ما يلي –

1. وصفة النشا واللبن للتوضيح

المكونات المطلوبة –

ملعقة كبيرة نشا ذرة.

عصير ليمون كبير.

أربع ملاعق صغيرة من الزبادي.

زيت اللافندر الأساسي.

خطوات وطريقة عمل وصفة الزبادي التوضيحية –

اغسل الليمون جيدًا، ثم قسمه إلى قسمين واضغط عليه فِيْ وعاء صغير.

ثم أضيفِيْ باقي المكونات إلى الطبق فوق عصير الليمون واخلطيهم جيدًا حتى يتجانسوا تمامًا.

ثم اغسل يديك أولاً بالماء الدافئ وغسول مناسب، ثم ابدأ فِيْ وضع الوصفة على يديك وافركهما معًا لعدة دقائق.

استخدم هذه الوصفة مرة واحدة يوميًا قبل النوم وستظهر النتائج بعد بضعة أيام من الاستخدام.

2. وصفة التبييض بالليمون وزيت اللوز

مكونات الوصفة

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحَلْو.

نصف ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقتان صغيرتان من عسل النحَلْ الأبيض.

طريقة تحضير وصفة تفتيح الليمون –