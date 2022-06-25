بأسرار مراكز التجميل.. صبغ الشعر أحمر فِيْ المنزل لصاحبات البشرة الخمرية والبيضاء

تغيير لون الشعر أمر مهم من حيث الراحة النفسية للمرأة، كَمْا أن تجديد الشعر يختلف من امرأة إلى أخرى باللون الأحمر فِيْ المنزل.

صبغ الشعر باللون الأحمر فِيْ المنزل.

أصبح صبغ الشعر فِيْ المنزل سهلاً للغاية وخاصة صبغ الشعر الأحمر، لذلك سنعرض لك أسهل طريقة لصبغ الشعر باللون الأحمر فِيْ المنزل، وذلك على النحو التالي

المكونات

نوع مضمون من الصبغة للبيع فِيْ الصيدليات باللون الاحمر الذي تفضله والذي يتناسب مع لون بشرتك.

زجاجة أكسجين طبية.

زجاجة من الفازلين الطبي.

كيس من البلاستيك أو رقائق الألومنيوم.

القفازات الطبية.

فرشاة أسنان مستعملة ولكنها نظيفة.

كيف تستعد

بادئ ذي بدء، تحتاج إلى ارتداء قفازات طبية حتى لا يتأثر الجلد واليدين بمواد الصبغة.

أحضري طبقًا عميقًا، وضعي فِيْه كَمْية الصبغة التي تحدد طول وكثافة شعرك.

ضع كَمْية الأكسجين المتوفرة لديك للصبغة.

اغسلي شعرك جيدًا بالماء والشامبو.

استخدمي مجفف الشعر لتجفِيْف شعرك جيدًا.

افركي حواف وجهك وأذنيك بالفازلين حتى لا تلتصق الصبغة بها.

افرد شعرك وقسمه إلى عدة خصلات.

اغمس عود أسنان فِيْ الخليط، ثم ضعه على كل خصلة، واحدة تلو الأخرى، حتى يتم استخدام كل الخيوط.

قم بتغطية كل خصلة بورق الألمنيوم، مما يساعد على زيادة الحرارة، مما يساعد اللون على الالتصاق بالشعر بسرعة.

الآن يمكنك توجيه مجفف الحرارة قليلاً نحو شعرك.

ارفع الورق من شعرك.

اغسلي شعرك بالماء الفاتر حتى تتساقط الصبغة المتبقية من شعرك.

اغسلي شعرك بالماء والشامبو فِيْ هذه الخطوة.

جففِيْ شعرك جيدًا ولا تحاولي غسله عدة مرات فِيْ الأسبوع حتى لا يتلف.

فِيْ نهاية الحديث عن صبغ شعرك باللون الأحمر فِيْ المنزل، قدمنا ​​لك طريقة سهلة وبسيطة بحيث لا تذهب إلى صالونات التجميل وتنفق الكثير من المال، لذلك عليك أن تصبغ شعرك بنفسك فِيْ المنزل. نفس الخطوات.