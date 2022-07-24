بأسعار تبدأ من 289 ألف جنيه.. يمكنك امتلاك سيارة كورية فِيْ مصر

يضم سوق السيارات المصري 3 ماركات كورية جنوبية تقدم 14 سيارة تتراوح بين هاتشباك وكروس أوفر ورياضية وسيدان.

سيارة كيا سيراتو سيدان معروضة بسعر رسمي يبدأ من 430 ألف جنيه و 465 ألف جنيه للفئة الثانية، والفئة الثالثة معروضة بـ 485 ألف جنيه و 530 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهِيْزا.

كَمْا تقدم كيا كروس أوفر أوكسيد، المعروضة على فئتين، بسعر رسمي يبدأ من 500 ألف جنيه وحتى 540 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهِيْزًا.

كَمْا تقدم كيا سبورتاج الجديدة الرياضية متعددة الاستخدامات بخمس فئات ومعدات وكَمْاليات مختلفة، بأسعار تبدأ من 620.000 جنيه، و 660.000 جنيه للفئة الثانية، والفئة الثالثة 710 آلاف جنيه، والفئة الرابعة تقدم السعر الرسمي 760. ألف جنيه و 790 ألف جنيه للفئة الخامسة الأعلى تجهِيْزا.

كَمْا تقدم كيا سيارة سورينتو رياضية متعددة الاستخدامات بفئتين من المعدات، بسعر رسمي يبدأ من مليون و 80 ألف جنيه، فِيْما تقدم الفئة الثانية عالية التجهِيْز بسعر رسمي مليون و 190 ألف جنيه.

بينما تقدم ماركة SsangYong الكورية الجنوبية سيارة واحدة محليًا وهِيْ تنتمي إلَّى فئة الـ SUV، بسعر رسمي يبدأ من 445 ألف جنيه وحتى 480 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهِيْزًا.

تقدم ماركة هِيْونداي الكورية الجنوبية 9 سيارات تتنوع بين إصدارات السيدان والرياضية ومتعددة الاستخدامات والكروس أوفر وحتى الهاتشباك.

تقدم هِيْونداي سيارة إلنترا HD سيدان المجمعة محلياً بأربع فئات ومعدات وكَمْاليات مختلفة، بأسعار رسمية تبدأ من 335 ألف جنيه، و 342 ألف جنيه للفئة الثانية، بينما الفئة الثالثة معروضة بـ 355 ألف جنيه، و 360 ألف جنيه للفئة الثانية. الفئة الثالثة مجهزة بأحدث المعدات.

كَمْا يتم طرح سيارة هِيْونداي أكسنت RB المجمعة محليًا فِيْ 4 فئات، بأسعار رسمية تبدأ من 305 ألف جنيه، و 315 ألف جنيه للفئة الثانية، فِيْما تقدم الفئة الثالثة 325 ألف جنيه، و 345 ألف جنيه للفئة الأعلى. فئة رابعة مجهزة.

تقدم هِيْونداي إلنترا CN7 سيدان بـ 9 فئات من المعدات بسعر رسمي يبدأ من 425.000 جنيه، و 435 ألف جنيه للفئة الثانية، أما الفئة الثالثة فهِيْ معروضة بـ 450 ألف جنيه، والفئة الرابعة 475 ألف جنيه، والفئة الخامسة هِيْ. معروض بـ 500 ألف جنيه، الفئة السادسة معروضة بـ 535 ألف جنيه، الفئة السابعة، السعر الرسمي 540 ألف جنيه، الفئة الثامنة، السعر الرسمي 595 ألف جنيه، والفئة التاسعة 600 ألف جنيه، الأكثر تجهِيْزًا.

وتتوافر هِيْونداي أكسنت HCI سيدان محليا بثلاث فئات، بسعر رسمي يبدأ من 325 ألف جنيه، و 345 ألف جنيه، و 365 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهِيْزا.

وتطرح هِيْونداي i10 الصغيرة هاتشباك بفئتين من المعدات، بسعر رسمي يبدأ من 289 ألف جنيه وحتى 299 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهِيْزًا.

وتعرض هِيْونداي I20 هاتشباك محلياً بأربع فئات من المعدات، بسعر رسمي يبدأ من 385 ألف جنيه، و 405 ألف جنيه فِيْ الثانية، و 415 ألف جنيه للفئة الثالثة، والفئة الرابعة تجهِيْزات أعلى بـ 425 ألف جنيه. جنيه أو رطل للوزن.

وتقدم هِيْونداي بايون كروس أوفر محليا بأربع فئات، بسعر رسمي يبدأ من 415 ألف جنيه، و 440 ألف جنيه للفئة الثانية، و 460 ألف جنيه لفئة المعدات الثالثة، ورابع أعلى فئة تجهِيْزا بـ480 ألف جنيه. جنيه أو رطل للوزن.

سيارة هِيْونداي توسان الرياضية متعددة الاستخدامات، متوفرة فِيْ مصر من 5 فئات مختلفة من المعدات، بأسعار رسمية تبدأ من 595 ألف جنيه، 625 ألف جنيه للفئة الثانية، 660 ألف جنيه للثالثة، 715 ألف جنيه للرابع. الفئة، والفئة الخامسة الأكثر تجهِيْزًا من السيارة، معروضة بسعر 755 ألف جنيه.

سيارة هِيْونداي كروس أوفر كريتا معروضة فِيْ مصر بأربع فئات للتجهِيْزات، بسعر رسمي يبدأ من 455.000 جنيه، و 470.000 جنيه للفئة الثانية، أما الفئة الثالثة فهِيْ معروضة بـ 495.000 جنيه، و 520.000 جنيه للمعدات الأعلى. الفئة.