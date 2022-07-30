بأسعار رخيصه سيارات هُونداي مستعملة للبيع بالسَعُودِيْة بحالات جيدة مثل الجديدة

بأسْعَار رخيصة سيارات هِيْونداي مستعملة للبيع فِيْ السَعُودِيْة بحالة جيدة مثل الجديدة يوجد فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة أنواع مختلفة من السيارات المستعملة، وتتميز بما يلي فِيْ حالة جيدة وأسعارها الشائعة، مثل هِيْونداي سوناتا 2022، وهُوندا أكورد 2016 وغيرها من السيارات المستعملة التي يرغب معظم الناس فِيْ شرائها، لهذا السبب سنقدم لكَمْ اليوم مواصفات وقدرات هذه السيارة المستعملة.

هِيْونداي سوناتا 2022 مستعملة للبيع

تتميز سيارة هِيْونداي سوناتا 2022 بطراز أوتوماتيكي رائع، ومرايا أمامية سوداء، كَمْا أن لديها محرك بنزين.

السيارة متوفرة أيضًا باللون الأسود.

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي هذه السيارة على تكييف وإطارات.

المسافة المقطوعة لهذه السيارة 83000 كَمْ.

تقع هذه السيارة فِيْ القريات.

هِيْونداي سوناتا 2022 معروضة للبيع بسعر 18.000 ألف ريال سعودي.

للتواصل، يجب عليك الاتصال +966595081262.

هُوندا أكورد 2016 مستعملة للبيع

تتمتع هُوندا أكورد 2016 بمحرك بنزين نظيف وقوي.

كَمْا تتوفر السيارة باللون الأحمر الجذاب الذي يحبه الرجال والنساء، كَمْا أنها تتمتع بموديل أوتوماتيكي رائع.

بالإضافة إلى ذلك، تتميز هذه السيارة بلونها البيج من الداخل، ومراياها الحمراء التي تأتي بنفس لون السيارة من الخارج.

تتمتع هذه السيارة بجهاز تحكَمْ رائع يمكنك من خلاله بدء تشغيل السيارة عن بعد وبصمة إصبع لمالك السيارة لتشغيل السيارة.

تحتوي هذه السيارة على مقابض أبواب مصنوعة من النيكل ومحرك رباعي الأسطوانات.

كَمْا تحتوي على عجلات من الكروم، وتكييف هُواء بشاشة تعمل باللمس، وشاشة خلف السيارة، ونوافذ كهربائية، ومراتب متحركة كهربائية.

تحتوي هذه السيارة على مصابيح أمامية LED ومضادة للانزلاق ومستشعرات خلفِيْة وستارة خلفِيْة وتكييف هُواء خلفِيْ.

هناك أيضا 2016 هُوندا أكورد فِيْ تبوك.

هُوندا أكورد 2016 معروضة للبيع بسعر 35.000 ألف ريال سعودي.

للتواصل، يجب الاتصال على 0582434424، +966582434424.

هِيْونداي توسان 2016 مستعمل للبيع

تتميز Hyundai Tucson 2016 بنموذجها الأوتوماتيكي الرائع الذي يعمل بالبنزين وآلة جيدة.

السيارة متوفرة أيضًا باللون الأبيض.

كَمْا أن لديها مرايا بيضاء خالية من العيوب وحواف حديدية.

المسافة المقطوعة لهذه السيارة 147،000 كَمْ.

وهناك أيضا هِيْونداي توسان 2016 فِيْ مدينة حفر.

هِيْونداي توسان 2016 معروضة للبيع بسعر 36.000 ألف ريال سعودي.

يجب عليك أيضًا الاتصال بالرقم 0591084514، +966591084514.

هِيْونداي سوناتا 2016 مستعملة للبيع

أبرز مواصفات هِيْونداي سوناتا 2016 تتميز بوقود البنزين وفتحة السقف وناقل حركة أوتوماتيكي وبلوتوث وزجاج أمامي.

السيارة متوفرة باللون الرمادي.

كَمْا يقع هِيْونداي سوناتا 2016 فِيْ الخرج.

سعره 17 ألف ريال نقدا، وفِيْ الأقساط 1،000 ريال سعودي شهريا ودفعة أولية 3،000 ألف ريال.

كَمْا يتم التواصل مع البائع من خلال الرقم +966583544129.

هُوندا سي ار فِيْ 1998 مستعملة للبيع

تشمل أبرز مزايا هُوندا Crv 1998 ناقل حركة أوتوماتيكي، ومرايا كهربائية، ووقود بنزين، ووسادة هُوائية للسائق.

السيارة متوفرة أيضا باللون الأخضر الداكن.

كَمْا أن هُوندا Crv 1998 فِيْ مدينة نظيفة.

سعره 18.000 ألف ريال سعودي نقدا.

يتم التواصل مع البائع من خلال الرقم 0542685929، +966542685929.

هِيْونداي إلنترا 2022 مستعملة للبيع

أفضل مواصفات هِيْونداي إلنترا 2022 تتميز بطراز أوتوماتيكي رائع ومميز ومحرك أوتوماتيكي قوي يساعد على التحرك بكل سهُولة.

كَمْا تتميز بتصميم داخلي ساخن للغاية حيث تحتوي على مقاعد أمامية وخلفِيْة، ووقود هذه السيارة هُو البنزين.

الأميال المسجلة لهذه السيارة 120 كَمْ وهذا ما سجله عداد السيارة للممر.

تحتوي هذه السيارة أيضًا على راديو كاسيت ومشغل DVD.

تقع هذه السيارة فِيْ مدينة القطيف.

لون السيارة المعروض أزرق.

هناك أيضًا كَمْاليات رائعة فِيْ هذه السيارة مثل التكييف وزجاج فِيْم.

المقاعد الأمامية والخلفِيْة للسيارة مصنوعة من أجود أنواع القماش والجلد.

هِيْونداي إلنترا 2022 معروضة للبيع بسعر 20.000 ألف ريال سعودي.

للاتصال، يجب الاتصال على 0582859657، +966582859657.

هِيْونداي إلنترا 2017 مستعملة للبيع