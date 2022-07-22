بأسعار مخفضة سيارات مستعملة للبيع فِيْ السَعُودِيْة انتهز الفرصة التي لن تتكرر

هناك العديد من الماركات والموديلات المختلفة المتوفرة فِيْ سوق السيارات المستعملة وخاصة موديلات تويوتا وغيرها مما قد يربكك فِيْ الاختيار، لذلك وفرنا لك العناء وجمعنا لك مواصفات أفضل السيارات المستعملة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. بحالة ممتازة من خلال الاتي.

مستعمل سيارة نيسان سينترا بحالة جيدة بسعر 21.000 ألف ريال سعودي عند الحد الشمالي سيارة مميزة بالمواصفات التالية –

تحتوي السيارة على نظامي Sport و Echo، وهناك اتجاهِيْن فِيْ المؤخرة ونظام تثبيت السرعة.

يوجد نظام صوتي مدمج داخل السيارة يشتمل على مشغل DVD وبلوتوث وأيضًا مشغل أقراص مضغوطة.

كَمْا يوجد تنجيد من القماش للسيارة، بالإضافة إلى تكييف وجهاز تحكَمْ عن بعد.

كَمْا أنها تتميز بقفل وقفل مرايا بالإضافة إلى مرايا كهربائية.

وفرت نيسان كافة وسائل الأمان فِيْ السيارة مثل

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كَمْا أن لديها إنذار GPS ومقاعد كهربائية ومصابيح ضباب ونظام تثبيت السرعة.

هناك ميزات أمان مهمة أخرى أيضًا، مثل قفل الباب الكهربائي والكاميرا الخلفِيْة.

إجراء آخر للسلامة داخل السيارة هُو نظام توزيع قوة الفرامل EBD.

تحتوي السيارة أيضًا على نظام فرامل مانع للانغلاق.

يوجد أيضًا وسادة هُوائية للسائق والراكب، بالإضافة إلى وسادة هُوائية جانبية.

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ماركة السيارة هِيْ ماركة تويوتا كامري الشهِيْرة، والتي تعد من أفضل وأشهر موديلات تويوتا، أول استخدام للسيارة فِيْ عام 2017.

تويوتا كامري باللون الأبيض اللؤلؤي، عداد السيارة 130 ألف فقط.

السيارة بها إطارات جديدة لم يتم استخدامها من قبل.

السيارة نظيفة من الداخل والخارج والديكورات على السيارة سليمة تماما والمحرك بحالة ممتازة.

تحتوي السيارة على علبة تروس أوتوماتيكية وفتحة سقف، بالإضافة إلى تحكَمْ فِيْ عجلة القيادة وجنوط ومصابيح ضباب.

مفتاح السيارة مزود بجهاز تحكَمْ عن بعد ونوافذ كهربائية.

تتميز السيارة بوجود مراتب مخملية ومكيف هُواء قوي فِيْ الخلف.

تحتوي السيارة على مثبت السرعة وشاشة وكاميرا خلفِيْة.

كَمْا أنه يحتوي على جميع وسائل الراحة والأمان.