بأسعار منافسة سيارات تويوتا مستعمله للبيع بحاله جيدة ومواصفات ممتازة

نقدم لكَمْ سيارات تويوتا المستعملة والمتوفرة فِيْ السوق السعودي للسيارات المستعملة. هناك أسواق خاصة للسيارات المستعملة وإليكَمْ المواقع التي تقوم بنفس وظيفة السوق المستعملة ولكن المواقع الإلكترونية تجعل الأمر أسهل بكثير للعملاء سواء من حيث الوقت أو الجهد بدلاً من الذهاب إلى نفس السوق، والتي قد تكون فِيْ مكان بعيد مكان البيع والشراء عبر الإنترنت من أكثر الأشياء التي نعيشها رواجًا فِيْ الفترة الحالية، مما جعل الأمر سهلاً بالنسبة لنا.

سيارات تويوتا مستعملة للبيع فِيْ السَعُودِيْة

1. تويوتا راف 4 2.5L 4WD STD 2022

الميزات الرئيسية للسيارة –

تويوتا راف فور هِيْ إحدى السيارات المميزة التي تم طرحها عام 2022 م بمحرك جيد سعة 2500 سي سي (1.5 لتر)، وتقع السيارة فِيْ مدينة الرياض بسعر 125 ألف ريال سعودي وتتكون من خمسة أبواب ذات لون خارجي أسود. والسيارة تعمل بالبنزين وهذه هِيْ كل المعلومات التي زودتنا بها ولأي معلومة تريد معرفتها يمكنك الاتصال على الرقم 966594255339+.

2. تويوتا فورتشنر 2011 مستعملة

الميزات الرئيسية للسيارة –

تعتبر السيارة من أشهر السيارات وأكثرها بحثًا فِيْ سوق السيارات. السيارة ذات لون خارجي فضي وتتكون من خمسة أبواب. البنزين هُو الوقود الذي تعمل عليه السيارة وتم إطلاقه فِيْ عام 2011. يمكن للسيارة أن تقطع مسافة تصل إلى 281 ألف كيلومتر السيارة فِيْ مدينة جدة بسعر 39 ألف ريال سعودي ولأية معلومات إضافِيْة أخرى يمكنك اعرف من صاحب السيارة اتصل على +966115202757.

3. تويوتا C-HR 2022 مستعملة

الميزات الرئيسية للسيارة –

أما بالنسبة لسيارة Toyota CHR، فقد تم طرحها فِيْ عام 2022 م ويمكن أن تغطي مسافات تصل إلى 65000 كيلومتر. يبدأ سعر بيع السيارة فِيْ الرياض بالمملكة العربية السَعُودِيْة من 80 ألف ريال. لمعرفة المزيد من التفاصيل حول السيارة اتصل ببائع السيارة عن طريق الاتصال على الرقم +966115202757

4. تويوتا راف 4 2013 مستعملة

الميزات الرئيسية للسيارة –

تم إصدار هذه السيارة فِيْ العام 2013 م ولونها الخارجي أبيض. يتكون من خمسة أبواب وناقل حركة أوتوماتيكي. يُعرض على السيارة أن تقطع مسافة تصل إلى 349 ألف كيلومتر. سعر بيع السيارة بالرياض يصل الى 39 الف ريال لون السيارة ابيض و يعمل ناقل الحركة اتوماتيك و لمزيد من التفاصيل اتصل على +966115202757.

تويوتا كورولا 2009

سيارة مستعملة بالرياض موديل 2009 لون اسود بحالة ممتازة داخلية وخارجية.

تتميز السيارة بمكابح مانعة للانغلاق وجهاز إنذار ضد السرقة، وتحتوي على أحزمة أمان أمامية فقط، ومقاعدها القماشية مزودة بخاصية ضبط المقعد يدويًا.

بها منفذ يو اس بي وجهاز راديو ومكيف يدوي وكشافات ومرايا وقيادة السيارة 30 ألف كيلومتر وسعرها 10 آلاف ريال سعودي.