بأسلوب ساخر..الفراج يعلق على خوف الاتحاد من الحكَمْ المحلي ضد النصر

وأوضح الصحفِيْ الرياضي وليد الفرج، بشكل ساخر، سبب رفض الاتحاد لعب “النصر كلاسيك”، بحكَمْ محلي، فِيْ دوري روشان السعودي.

يزور الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد نظيره النصر على ملعب مرسول بارك، يوم الأحد 2 أكتوبر، فِيْ الجولة الخامسة من موسم 2022-2023 من دوري روشان السعودي.

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ورد وليد الفرج خلال برنامجه “عكاش مع وليد” على سؤال “لماذا يخاف نادي الاتحاد من الحكَمْ المحلي”

وعلق الفراج ساخرًا “على طريقة المثل المصري، من يعض الحساء ينفخ فِيْ اللبن”.

ويحتل النصر المركز الرابع فِيْ جدول الدوري السعودي للمحترفِيْن برصيد 9 نقاط، بينما يحتل الاتحاد المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عَنّْ فريق العاصمي.

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يشار إلَّى أن إدارة الاتحاد تقدمت خلال الأيام الماضية بطلب إلَّى لجنة الحكام لتكليف حكام أجانب لفريق النصر الكلاسيكي، ويأتي ذلك استمرارًا لاستقدام حكام أجانب من الدور الأول. قبل العدل والاتفاق والرائد والخليج ولم يشر إلا إلَّى المباريات على أرض مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة).

وحولت ادارة انمار الهِيْلي مبلغ 175 الف ريال قيمة الطاقم الاجنبي الذي سيكون من النخبة حسب الطلب الاتحادي.