بأقل راتب تمويل سيارتك بدون تحويل الراتب للسعودى والمقيم

بأقل راتب ، قم بتمويل سيارتك دون تحويل الراتب ، برنامج تمويل سهل ومريح يهدف إلى تلبية احتياجات العملاء لشراء سيارة الأحلام. والتي من شأنها أن تخدم الاحتياجات المالية المختلفة لجميع العملاء من جميع الجنسيات داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

برنامج تمويل السيارات من إمكان للتمويل في المملكة

شركة إمكان للتمويل من الشركات الرائدة في قطاع الاقتصاد السعودي.

تقدم الشركة العديد من برامج التمويل التي تخدم الاحتياجات المالية المختلفة لجميع العملاء في المملكة.

برنامج تمويل السيارات من إمكان للتمويل هو أحد البرامج المتوفرة لدى إمكان للتمويل.

تمويل السيارات من شركة إمكان للتمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

كما يمكن للمواطن السعودي وغير السعودي الاستفادة من هذا البرنامج.

يمكن للعميل المتقاعد التقدم للاستفادة من تمويل شركة إمكان للسيارات.

برنامج التمويل المتوفر مع إمكان للتمويل لا يتطلب تحويل الراتب الشهري لمقدم الطلب.

يمكن أن يصل مبلغ تمويل السيارات من إمكان للتمويل إلى نصف مليون ريال سعودي.

يمكن للموظفين في جميع القطاعات داخل المملكة العربية السعودية الاستفادة من برنامج تمويل السيارة من إمكان للتمويل بأقل راتب.

من خلال هذا البرنامج ، تقدم الشركة للعملاء خدمة ما بعد البيع الإلكترونية.

يمكن أن تصل مدة تمويل السيارة بدون تحويل الراتب من إمكان للتمويل إلى خمس سنوات.

كيفية التقدم بطلب للحصول على تمويل سيارة بدون تحويل الراتب من إمكان للتمويل

يمكنك التقدم بطلب للحصول على تمويل السيارات من إمكان عن طريق الدخول إلى صفحة تمويل الإيجار على الموقع الإلكتروني موقع شركة إمكان للتمويل عبر الإنترنت ، وتعبئة النموذج بكافة البيانات المطلوبة ، مثل الاسم ومكان العمل وعمر مقدم الطلب ونوع السيارة التي يرغب فيها العميل. من الممكن أيضًا التقدم بطلب للحصول على طلب تمويل سيارة دون تحويل الراتب من إمكان للتمويل من خلال زيارة أحد مستشاري مبيعات التأجير المتاحين لدى الوكلاء والموزعين.

متطلبات الحصول على تمويل شركة إمكان موتورز بدون تحويل الراتب