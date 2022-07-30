بأقل راتب للسعودي والمقيم 20,000 بدون تحويل الراتب الشهري

بأقساط مريحة، سيتمكن المواطن والمقيم على حد سواء من الحصول على تمويل شخصي بقيمة مالية تصل إلى 20000 ريال سعودي عبر الإنترنت، ويتميز هذا التمويل أيضًا بأنه تمويل لا يتطلب أوراقًا أو مستندات عند طلب التمويل من إمكان. شركة تمويل فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة تم تصميم هذا التمويل بالمميزات التي يحتاجها العملاء.

اقل راتب للسعودي والمقيم 20000 فِيْ شركة إمكان

من بين منتجات التمويل الميسرة للأفراد، قرض الشراء المتوفر بأقساط ميسرة على مدار 24 شهرًا، وهُو متاح أيضًا لكل من المواطنين وغير السعوديين، وقد صممت إمكان هذا القرض الشخصي بالمزايا التالية

يتوافق قرض الشراء من إمكان للتمويل مع أحكام الشريعة الإسلامية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

كَمْا يتميز قرض شراء إمكان بكونه متاحًا للمواطنين والمقيمين.

قرض الشراء متاح بقيمة مالية تصل إلى 20 ألف ريال سعودي.

يمكن للعميل أيضًا دفع قيمة التمويل على أقساط ميسرة لمدة تصل إلى 24 شهرًا.

بالإضافة إلى ذلك، يتميز تمويل الشراء من إمكان بأنه لا يشترط تحويل الراتب الشهري عند التقدم للحصول على التمويل.

بالإضافة إلى ذلك، لا يحتاج تمويل الشراء من إمكان للتمويل إلى تحويل الراتب الشهري.

شُروطْ تمويل المشتريات من إمكان للتمويل

حددت إمكان للتمويل مجموعة من الشُروطْ التي يجب استيفاؤها لمساعدة العملاء المحَلْيين والسعوديين فِيْ الحصول على الموافقة الفورية على طلب التمويل، ومن بين هذه الشُروطْ ما يلي

أن لا يقل راتب المتقدم السعودي عن 2000 ريال سعودي كحد أدنى.

يجب أن يكون لدى المتقدم غير السعودي أيضًا راتب شهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون للمتقاعد دخل شهري لا يقل عن 1900 ريال سعودي.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا.

طلب قرض شراء من شركة إمكان

قرض إمكان متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، بالإضافة إلى أن طلب التمويل متاح عبر الإنترنت وبدون الحاجة لزيارة شركة إمكان للتمويل فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث يتوفر طلب التمويل عن طريق الدخول إلى رَابِطْ تمويل الشراء أمتلك شركة إمكان للتمويل فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

حاسبة التمويل الشخصي لدى إمكان للتمويل

قامت شركة إمكان للتمويل فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة بتوفِيْر آلة حاسبة سريعة للتمويل الشخصي، والتي تتيح لمقدم الطلب حساب قيمة القسط الشهري عن طريق الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة إمكان، ثم إدخال حاسبة التمويل الشخصي، ثم تحديد قيمة القسط الشهري. قيمة التمويل ومدة السداد بحيث يرى مقدم الطلب قيمة القسط الشهري.