بأمر المدرب.. خماسي النصر السعودي مهدد بالغياب أمام الفتح

تعرض فريق النصر السعودي لكرة القدم الخمس الأوائل للتهديد بالتغيب عن المباراة الدولية ضد الفتح، في إطار الجولة 30 من الدوري السعودي للمحترفين.

وتقام المباراة التي ستجمع فريقي النصر والفتح يوم السابع والعشرين من الشهر الجاري الساعة 800 مساء بتوقيت القاهرة، 900 مساءا بتوقيت مكة المكرمة، و 1000 مساءا بتوقيت مكة المكرمة. أبو ظبي. طقس.

قرر ميغيل أنخيل روسو مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم استبعاد الخمسة سلطان الغنام وعبد الإله العمري وخالد الغنام وعلي الحسن وسامي الناجي من الفريق. تدريب جماعي.

وذكر نادي النصر السعودي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن غياب الخماسي يرجع إلى رغبة روسو في إراحة اللاعبين السعوديين الدوليين.