بأوقات الأزمات.. إليك 8 خطوات لتجاوز المخاوف الاستثمارية

فِيْ أوقات الأزمات الاقتصادية، واضطراب السوق، والقلق بشأن “الركود التضخمي”، هناك قلق متزايد بشأن الاستثمار فِيْ الأسْهُمْ أو الخيارات الأخرى.

أحد الأسباب الرئيسية لتردد الأفراد والمستثمرين (صغارًا وكبارًا) هُو الخوف من الخسارة المالية واتخاذ قرارات سيئة، مدفوعة بمشاعرهم.

فِيْ الواقع، فِيْ أوقات الأزمات. يمكن أن يثير الاستثمار مخاوف حقيقية ومشروعة للمستثمرين الجدد، وحتى المستثمرين المخضرمين يخافون أحيانًا.

8 خطوات للتغلب على مخاوف الاستثمار

حدد موقع Balance 8 خطوات يمكن للأفراد اتخاذها لتقليل التردد الناجم عَنّْ الخوف، وبالتالي يصبحوا مستثمرين ناجحين.

التعليم الذاتي وتنمية المعرفة الاقتصادية

تعد المعرفة أحد الأصول المهمة فِيْ استثمار الناس، ويمكن أن يساعد فهم كَيْفَِيْة عمل الأسواق والأسْهُمْ فِيْ تخفِيْف قلق المستثمرين.

يمكن للأفراد أيضًا تخفِيْف قلقهم بشأن زيادة معرفتهم بالاقتصاد والأعمال والتأثير الحكومي على الأسواق.

تحديد أهداف الاستثمار

اسأل نفسك كَيْفَ تريد أن يكون وضعك المالي فِيْ عام أو 5 أو 10 سنوات.

– بعد معرفة الفروق بين أنواع الاستثمار المختلفة وكَيْفَِيْة عملها، حدد التواريخ والأهداف المالية لاستثمار أصولك.

يساعدك تحديد الأهداف على التغلب على مخاوفك بعزم وإرادة.

بمجرد أن تعرف ما تريد، سيكون لديك الدافع للمضي قدمًا.

يساعدك تحديد إطار زمني على تحقيق خطوات ثابتة فِيْ رحلتك المالية.

النظر إلَّى الصورة الكبيرة

خذ خطوة إلَّى الوراء وقم بتقييم أهدافك وخططك لتحقيقها مرة أخرى، وادرس ما يمكن أن تخسره وما يمكنك أن تكسبه.

بالنسبة للكثيرين، يعتبر الاستثمار بمثابة سباق ماراثون أكثر منه سباق سريع.

– قم بتقييم وضعك المالي وقرر مقدار الأموال التي يمكنك الاستثمار فِيْها، فأنت لا تريد أن تخسر كل أموالك إذا انهارت أسواق الأسْهُمْ.

القاعدة الأساسية هِيْ عدم استثمار أكثر مما يمكنك تحمل خسارته.

ابدأ باستثمار صغير وقم بزيادته تدريجيًا

ابدأ بمبلغ صغير من المال يمكنك تحمل خسارته ولا تخاطر بالكثير من المال بينما لا تزال تتعلم.

– وعَنّْدما ترى ميزانيتك تنمو بمرور الوقت، ستصبح أكثر ثقة وقدرة على استثمار المزيد من الأموال.

الفائدة المركبة هِيْ أحد المبادئ الأساسية للاستثمار، فكلما زاد المال فِيْ حسابك، زادت الفائدة المركبة التي ستحصل عليها.

– عَنّْدما تستمر فِيْ زيادة حجم محفظتك الاستثمارية – عَنّْ طريق شراء المزيد من الأسْهُمْ وخيارات الاستثمار الأخرى – فإن الفائدة المركبة على الأموال التي لديك ستزداد.

امتلك إستراتيجية استثمار

– عَنّْدما يكون لديك خطة استثمارية، يصبح الاستثمار أسهل، وهناك العديد من استراتيجيات الاستثمار المنشورة على الإنترنت وفِيْ الكتب، والتي يتم تدريسها أيضًا فِيْ الندوات.

يمكن أن تساعدك بعض الخطط على التميز، فِيْ حين أن البعض الآخر قد يكون مربكًا ويؤدي إلَّى نتائج عكسية.

بمجرد أن تشعر بالراحة، يجب عليك تعديل طريقتك بمرور الوقت حتى تتوافق مع أهدافك.

استخدم طريقة بسيطة

اجعل استراتيجيتك بسيطة. عادة ما تتطلب الاستراتيجيات المعقدة مزيدًا من الجهد وتولد ضغطًا أكبر من الخطط البسيطة والمباشرة.

تتيح لك الإستراتيجية البسيطة أن تكون مرنًا فِيْ التعامل مع أموالك وأصولك.

– عَنّْدما تكون خطتك بسيطة، فمن السهل ملاحظة أي عيوب فِيْها، مما يجعلك قادرًا على إدخال التعديلات المطلوبة بمرونة.

اختيار نوع الاستثمار المناسب لاستراتيجيتك وأهدافك

تحتاج أحيانًا إلَّى اتخاذ خطوات تتردد فِيْها أو لا تشعر براحة تامة معها.

ولكن بمجرد أن تتخذ خطوات فعلية على طول الطريق، تصبح المفاهِيْم أكثر منطقية ويختفِيْ قلقك.

بعد تحديد استراتيجيتك، يمكنك البدء فِيْ اختيار أنواع الاستثمار التي ترغب فِيْ استثمار أموالك فِيْها.

– بعد مشاهدة حسابك الاستثماري وهُو يرتفع وينخفض ​​مع سوق الأسْهُمْ، ستصبح أكثر راحة وثقة لزيادة استثماراتك.

بالنسبة للمستثمر الجديد، فإن الاستثمار الأول هُو مثل القيادة فِيْ الضباب، حيث تبدو الرؤية ضبابية من بعيد، ولكن بمجرد أن تقترب، تصبح الرؤية أفضل.

تجنب وتجاهل الإحباط

فِيْ كثير من الأحيان لا تسير الأمور كَمْا هُو مخطط لها ؛ ترتفع أسعار الأسْهُمْ وتنخفض، وتتوسع الاقتصادات وتتقلص، ويصاب المستثمرون الذين لديهم خطط محفوفة بالمخاطر بالذعر.

– ابدأ صغيراً، وتعلم من أخطائك، ومن أخطاء الآخرين لتقليل خسائرك

– عَنّْدما تفقد استثماراتك قيمتها، انطلق وابدأ من جديد، إذا قمت بتقييم مدى تحملك للمخاطر، واخترت الإستراتيجية والأصول التي تتوافق مع أهدافك، فمن الأرجح أنك ستتعافى من خسائرك.