بإجراءات سريعة تمويل سيارتك بدون تحويل الراتب بأقل دخل وبمبالغ مالية كبيرة

بإجراءات سريعة، قم بتمويل سيارتك بدون تحويل رواتب، وهُو من أهم برامج التمويل التي تلبي احتياجات العملاء فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة لشراء سيارة أحَلْامهم. .
برنامج تمويل السيارة بدون تحويل الراتب
- يوجد داخل المملكة العربية السَعُودِيْة العديد من الشركات المالية التي تقدم خدمات مالية متميزة ومتنوعة.
- شركة إمكان للتمويل من أهم الشركات الرائدة فِيْ قطاع الاقتصاد السعودي.
- تقدم إمكان للتمويل العديد من برامج التمويل الميسرة التي تلبي الاحتياجات المالية المختلفة لجميع العملاء فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.
- يعد برنامج تمويل السيارات أحد أكبر البرامج المتاحة للأعمال التجارية للقطاع الفردي فِيْ المملكة المتحدة.
- تتيح شركة إمكان للتمويل لمقدم التمويل الاستفادة من هذا البرنامج دون الحاجة إلى تحويل راتبه الشهري.
- توفر الشركة للعملاء من خلال هذا البرنامج مبالغ كبيرة من المال يمكن أن تصل إلى مليون ريال سعودي.
- يتميز برنامج تمويل إمكانات هذا بالامتثال لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
- كَمْا يمكن لموظفِيْ القطاع العام والقطاع الخاص الاستفادة من التمويل من شركة إمكان للسيارات بأقل راتب شهري.
- يمكن للباحثين عن التمويل السعوديين وغير السعوديين الاستفادة من تمويل السيارات دون تحويل الراتب من شركة إمكان للتمويل.
- يمكن أن تصل مدة سداد مبلغ تمويل السيارة من إمكان للتمويل إلى 60 شهرًا.
- توفر الشركة لمقدم الطلب خدمات ما بعد البيع إلكترونيًا.
- يمكن لمقدم طلب التمويل الاطلاع على المزيد من برامج التمويل المتاحة لدى شركة إمكان للتمويل من خلال الموقع الرسمي للشركة على الإنترنت..
- موافقة الشركة السريعة على طلب تمويل السيارة بدون تحويل الراتب.
متطلبات استكَمْال طلب تمويل السيارة بدون تحويل الراتب من إمكان للتمويل
- إذا كان مقدم الطلب مواطنًا عاملاً، يجب أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري 2000 ريال سعودي وقت تقديم الطلب.
- إذا كان المتقدم مواطناً متقاعداً فإن الحد الأدنى للدخل الشهري له هُو 1،900 ريال سعودي.
- هُوية سارية لمقدم الطلب.
- إحضار رخصة قيادة سارية لمقدم الطلب.
- مطلوب خطاب تغطية للراتب الشهري لمقدم الطلب لإكَمْال الطلب.
- العنوان الوطني لمقدم التمويل فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.
- يجب على مقدم الطلب تقديم عرض أسعار للسيارة التي يرغب فِيْ الحصول عليها.
- تقديم كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر.