بإيداع فورى خلال 24 ساعة تمويلك بدون تحويل الراتب وبشُروطْ سهلة وميسرة

مع إيداع فوري خلال 24 ساعة، تمويلك بدون تحويل رواتب، تمويل شخصي يتكيف مع احتياجاتك ومتطلباتك المالية والشرائية من خلال إجراءات وشُروطْ سريعة وبسيطة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة، حيث يعد هذا التمويل الشخصي من أهم الحَلْول التمويلية التي يبحث عنها دائمًا العديد من العملاء فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة الذين يرغبون فِيْ الحصول على النقد على الفور وبسرعة.
تمويلك بدون تحويل الرواتب والإيداع الفوري فِيْ 24 ساعة فقط
مع الإيداع الأسرع والأكثر فاعلية على الفور دون تحويل الراتب، أستلم تمويلك بإجراءات سهلة وبسيطة، جاء المنتج كأحد أهم برامج التمويل المتوفرة على منصة سلفا الإلكترونية، حيث توفر منصة سلفا الإلكترونية التمويل الشخصي فِيْ النمط الإسلامي. تحت إشراف ورقابة البنك المركزي السعودي سما، كَمْا تعمل منصة سلفا على توفِيْر السيولة النقدية التي يحتاجها العميل بسرعة، من خلال الإنجاز السريع لجميع المعاملات المتعلقة بهذا المنتج التمويلي.
مزايا التمويل الشخصي من منصة سلفا على الإنترنت
- قدمت منصة سلفا عبر الإنترنت تمويلًا شخصيًا بمزايا متعددة يمكن للعميل الاستفادة منها عند تقديم الطلب.
- المالية الشخصية لمنصة سلفا الإلكترونية متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية فِيْ المملكة.
- توفر منصة سلفا عبر الإنترنت، من خلال هذا المنتج التمويلي، مبالغ مالية تتراوح من 1000 ريال سعودي إلى 5000 ريال سعودي.
- يمكن للشخص المتقدم الحصول على موافقة سريعة وفورية على طلب التمويل الشخصي.
- لا يحتاج مقدم الطلب إلى تحويل راتبه الشهري للاستفادة من هذا المنتج.
- تعمل منصة سلفا الإلكترونية على إيداع مبلغ التمويل الشخصي بسرعة فِيْ الحساب المصرفِيْ للعميل فِيْ غضون 24 ساعة.
- يمكن لموظفِيْ القطاع الحكومي وكذلك القطاع الخاص فِيْ المملكة الاستفادة من التمويل الشخصي دون تحويل راتب منصة سلفا الإلكترونية بأقل راتب شهري.
- تتيح منصة سلفا للعميل الذي يريد الاستفادة من هذا المنتج إمكانية طلب التطبيق من خلاله الموقع الرسمي لمنصة سلفا عبر الإنترنت أو من خلال تطبيق منصة سلفا الإلكترونية على الهاتف، دون الحاجة للذهاب إلى أحد المكاتب الرئيسية للمنصة الموجودة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.
- المالية الشخصية لمنصة سلفا على الإنترنت تتميز بهامش ربح تنافسي.
- يمكن لمقدم الطلب دفع مبلغ السلفة على أقساط شهرية ميسرة ومجدولة بما يتناسب مع راتبه الشهري ووفقًا لالتزاماته المالية الأخرى.