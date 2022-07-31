بإيداع فوري مبلغ 300 ألف ريال وإعادة التمويل الشخصي بعد سداد 20%

ما هُو التمويل الشخصيهُو منح الفرد مبلغًا من المال قابل للاسترداد لتلبية احتياجاته، أو سداد الرسوم المدرسية، أو شراء سيارة أو عقار. المواطنين. داخل المملكة ولأصحاب الدخل المحدود يمكنهم الحصول على تمويل شخصي، ومن أهم مميزات هذا التمويل أنه يمكنك الحصول على تمويل إضافِيْ بعد دفع نسبة معينة.

الأموال الشخصية بدون تحويل الراتب

يتوفر لك مبلغ تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية يصل إلى 300 ألف ريال بدون تحويل الراتب. شُروطْ إمكان للتمويل الفوري للودائعمن أهم المزايا التي لديك تحت تصرفك أنه يمكنك اختيار سداد القرض فِيْ أي وقت من الشهر، كَمْا ستحصل على تمويل إضافِيْ بعد سداد 20٪ من قيمة التمويل الأول، قرض للمتقاعدين بدون ضماناتوفِيْ حالة الوفاة لا قدر الله أو العجز الكلي يتم أخذ القرض دون سداد باقي الأقساط الشهرية وإعفاء الورثة من سداد باقي الأقساط وبإيداع سريع وموافقة فورية. فِيْ غضون 3 ساعات، ستحصل على تمويلك بإجراءات بسيطة.

شُروطْ التمويل الشخصي فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة

للسعوديين فقط.

بالنسبة للموظف الحكومي، يجب ألا يقل عمره عن 21 عامًا ولا يزيد عن 58 عامًا.

ألا يتجاوز عمر الموظف الخاص 60 سنة.

الراتب يبدأ من 10 آلاف ريال.

كن فِيْ هذا المنصب لمدة 6 أشهر على الأقل.

كيفِيْة التقدم بطلب للحصول على تمويل شخصي

اذهب إلى موقع ساب واستخدم الآلة الحاسبة تمويل شخصيوالتي من خلالها ستتمكن من حساب برنامج التمويل المناسب لك، بعد اختيار ما إذا كنت مواطنًا سعوديًا أو مقيمًا فِيْ المربع الأول، ثم اختيار العمل فِيْ وظيفة حكومية أو خاصة، واختيار راتب لا يقل عن 4000 ريال ويتم احتساب القسط الشهري وفترة السداد ويمكنك التقديم على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من خلال رَابِطْ بنك ساب اون لاين مع تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة، سيتم إرسال التمويل الخاص بك فِيْ أقل من ثلاث ساعات بعد تأكيد المستندات المرسلة.