باتريس بوميل يحدد موقفه من تدريب المنتخب الأولمبي

حدد الفرنسي باتريس بوميل، المدرب السابق لمنتخب ساحل العاج، موقفه من تدريب المنتخب الأولمبي المصري، بعد مفاوضات اتحاد الكرة معه.

موقف باتريس بومل من تدريب الفريق الأولمبي

وافق الفرنسي باتريس بومل على تدريب المنتخب الأولمبي المصري.

يأتي ذلك بعد مفاوضات مع محمد بركات عضو الاتحاد المصري لكرة القدم معه خلال الأيام الماضية.

موعد وصول بومل إلى مصر

ومن المقرر أن يصل باومل إلى مصر مطلع الأسبوع المقبل لتوقيع العقود.

والإعلان الرسمي عن توليه مهمة تدريب المنتخب الأولمبي المصري خلفا لشوقي غريب.

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن مفاجأة كبرى بشأن هوية المدرب الجديد للمنتخب الأولمبي.

يأتي ذلك بعد أن عين اتحاد الكرة روي فيتوريا لتدريب الفريق الأول.

مفاوضات اتحاد الكرة مع باومل

يحاول مسؤولو اتحاد الكرة إقناع الفرنسي باتريس بوميل، المدرب السابق لمنتخب ساحل العاج، بتولي قيادة الفريق الأولمبي في الفترة المقبلة.

مدرب منتخب مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تعاقده مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا لتدريب المنتخب المصري لكرة القدم للدورة المقبلة.

وكشف اتحاد الكرة، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، عن تعاقده رسميًا مع روي فيتوريا، بعقد يمتد إلى 4 سنوات.

وكتب الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على فيسبوك “روي فيتوريا هو المدير الفني للمنتخب المصري”.

وتابع “الاتحاد المصري لكرة القدم توصل لاتفاق نهائي مع البرتغالي روي فيتوريا لإدارة المنتخب المصري لمدة 4 سنوات قادمة”.