باتمان يظهر فِيْ مصر والنجوم يتفاعلون.. ما القِصَّة‎‎

وضعت وزارة الداخلية المصرية حدا للجدل حول قضية “باتمان فِيْ حلوان”، التي تصدرت حديث المصريين فِيْ الأيام الأخيرة، تحت هاشتاغ “باتمان حلوان”، مع تفاعل الجمهُور والنجوم بشكل مكثف معها. .

وبدأت القِصَّة على مواقع التواصل مع هاشتاغ “باتمان حلوان” وتتضمن دعوة للتنكر واللقاء يوم 13 أغسطس أمام محطة مترو حلوان من أجل القتال فِيْما بينهم وتحديد الفائز بلقب. صدر عَنّْ منظمي هذا الحدث “معركة حلوان باتمان الحقيقي”.

وبعد أن أحدث هذا الأمر ارتباكًا، تدخل الأمن المصري، واعتقل المسؤولين عَنّْ إطلاق هذه الدعوة، وأنشأوا الصفحات التي تم من خلالها الترويج للحدث على مواقع التواصل الاجتماعي، وهِيْ 4 أشخاص.

وقال الأمن إن الأشخاص الأربعة استفادوا من تفاعل الجمهُور على مواقع التواصل الاجتماعي مع الدعوة، وأطلقوا مجموعة إلكترونية للترويج للاجتماع المذكور، مستغلين حجم التفاعل فِيْه ومتابعة تطوره وتطوره. زيادة فِيْ أعضائها. لأنهم أرادوا استغلالها لتحقيق مكاسب مادية من خلال جذب الإعلانات والضمانات التجارية.

اتخذت الوزارة المصرية الإجراءات القانونية اللازمة وأرسلتهم للنيابة العامة.

وشارك فِيْ الهاشتاج عدة مشاهِيْر منهم الفنان المصري محمد هنيدي، كَمْا نشر محمد سعد صورة لشخصية “تاتا” فِيْ مشهد بالمركز التجاري، حيث ارتدى حلة سوداء وواجه اللصوص، ووثق النجمة رانيا يوسف. صورتان لها بزي شبيه بزي “باتمان”، كَمْا شارك فِيْ التحدي الفنان سيد رجب ونشر صورته مع قناع باتمان الشهِيْر، وكذلك الفنان أحمد حلمي من بين آخرين.