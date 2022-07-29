باحتياطات ضخمة..”أدنوك” تعلن ثاني اكتشاف للغاز فِيْ أبوظبي

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، اليوم، عَنّْ الاكتشاف الثاني لموارد الغاز الطبيعي فِيْ امتياز بلوك 2 البحري فِيْ أبوظبي.

وذكرت أدنوك أن هذا الاكتشاف جاء فِيْ أول بئر استكشافِيْة ضمن امتياز الكتلة البحرية 2 فِيْ أبو ظبي، والتي تديرها شركة إيني الإيطالية، حيث يقدر حجم الاكتشاف من الخزان الجديد بحوالي 1-1.5 تريليون قدم مكعب قياسي من الخام. غاز.

يأتي هذا الاكتشاف الكبير بعد الاكتشاف الأولي فِيْ الخزانات الضحلة التي تم الإعلان عَنّْها فِيْ فبراير الماضي، مما يرفع إجمالي الاحتياطيات لكلا الاكتشافِيْن إلَّى حوالي 2.5-3.5 تريليون قدم مكعب قياسي من الغاز.

تم منح الامتياز فِيْ عام 2022 إلَّى كونسورتيوم بقيادة شركة الطاقة الإيطالية إيني، بما فِيْ ذلك شركة بي تي تي للاستكشاف والإنتاج التايلاندية المملوكة للدولة، كجزء من جولة العطاءات التنافسية الأولى لشركة أدنوك.

برنامج أدنوك الطموح

وفِيْ هذا السياق، قال ياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفِيْذي لإدارة الاستكشاف والتطوير والإنتاج فِيْ أدنوك إن هذا الاكتشاف المهم يسلط الضوء على استمرار نجاح برنامج أدنوك الطموح لتطوير أعمال التنقيب والتطوير والإنتاج لتأمين موارد هِيْدروكربونية جديدة وخلق قيمة المصطلح للبلد. الإمارات العربية المتحدة. نحن سعداء باستعداد Eni و PTT لاستكشاف موارد التكوينات العميقة ذات الإمكانات الواعدة. نتطلع إلَّى مواصلة العمل والتعاون مع جميع شركائنا الاستراتيجيين لاستغلال الإمكانات الهائلة لموارد أبوظبي الهِيْدروكربونية بطريقة مستدامة.

استفاد الاكتشافان من البيانات المهمة التي تم الحصول عليها من المسوحات الجيوفِيْزيائية ثلاثية الأبعاد التي أجرتها أدنوك، والتي تسلط الضوء على أهمية هذه المسوح فِيْ تطوير وتوسيع أعمال أدنوك واستغلال التقنيات الحديثة لاستكشاف موارد هِيْدروكربونية جديدة فِيْ جميع أنحاء إمارة أبوظبي.

المزيد من الاكتشافات

الاكتشاف الأخير يضاف إلَّى ما أعلنته “أدنوك” فِيْ مايو 2022 عَنّْ اكتشاف حوالي 100 مليون برميل نفط فِيْ الامتياز رقم “3” فِيْ أبو ظبي، الذي تديره شركة “أوكسيدنتال”، والذي تم الإعلان عَنّْه أيضًا فِيْ ديسمبر 2022. أنه تم تأكيد اكتشاف ما يصل إلَّى مليار برميل. براميل النفط المكافئ فِيْ امتياز الامتياز البري 4، الذي تديره INPEX / JODCO.

أطلقت أدنوك الجولة الأولى والثانية من مزادات أبوظبي التنافسية فِيْ 2022 و 2022، حيث عرضت نيابة عَنّْ حكومة أبوظبي مجموعة من المناطق البرية والبحرية الرئيسية.

تشير البيانات المتوفرة من الدراسات التفصيلية للنظام البترولي والمسوحات الجيوفِيْزيائية التي تم الحصول عليها من آبار التنقيب والتقييم إلَّى أن المناطق المقترحة تحتوي على موارد كبيرة تقدر بعدة مليارات برميل من النفط وتريليونات الأقدام المكعبة من الغاز الطبيعي.