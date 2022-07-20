باحث التعليم العام يكابر في تحدي الجميع بـ استمرار نظام الفصول الثلاثة

أكد الباحث والمستشار الأمني ​​والفكري، محمد الهدالة، أن تصويت الأغلبية في مجلس الشورى على إعادة النظر في تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة على الجامعات يدل على فشل التجربة في التعليم العام.

التعليم ينمو

وتابع الهدلة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الأربعاء، أن التعليم العام متعنت في تحدي الجميع للاستمرار، رغم أن البيئة التعليمية بأكملها (طالب – مدرس – مدرس) شكوى الأكاديميين الثلاثة. نظام الفصول الدراسية.

واختتمت الباحثة بالقضايا الفكرية بقولها أتمنى أن تقدم وزارة التربية والتعليم مبرراً مقنعاً لاستمرارها.

الشورى يتعهد

صوّت مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، على طلب وزارة التربية والتعليم إعادة النظر في تطبيق نظام الفصول الثلاثة سواء في الجامعات أو التعليم العام، وإلغائه عند الضرورة، مع ة مسار النظام بشكل عالي. المدرسة.