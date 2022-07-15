باحث سياسي العلاقات السعودية – الأمريكية تتميز من عقود بخصوصيتها

الباحث في الدراسات الاستراتيجية والسياسية د. محمد الحربي، أن العلاقات السعودية الأمريكية تميزت بخصوصياتها منذ عقود.

فيديو | الباحث في الدراسات الاستراتيجية والسياسية د. محمد الحربي منذ عقود تميزت العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة بخصوصياتها ونحن في خضم مرحلة تصحيح المسار للوصول إلى مراحل استراتيجية # النشرة التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/wgeG51kHSQ

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 14 يوليو 2022

مرحلة تصحيح المسار

وقال الحربي ـ بحسب قناة الإخبارية ـ نحن في منتصف مرحلة لتصحيح المسار للوصول إلى مراحل استراتيجية في العلاقة بين الرياض وواشنطن.