باحث سياسي العلاقات السعودية – الأمريكية تتميز من عقود بخصوصيتها

الباحث في الدراسات الاستراتيجية والسياسية د. محمد الحربي، أن العلاقات السعودية الأمريكية تميزت بخصوصياتها منذ عقود.
فيديو | الباحث في الدراسات الاستراتيجية والسياسية د. محمد الحربي منذ عقود تميزت العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة بخصوصياتها ونحن في خضم مرحلة تصحيح المسار للوصول إلى مراحل استراتيجية # النشرة التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/wgeG51kHSQ
– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 14 يوليو 2022
مرحلة تصحيح المسار
وقال الحربي ـ بحسب قناة الإخبارية ـ نحن في منتصف مرحلة لتصحيح المسار للوصول إلى مراحل استراتيجية في العلاقة بين الرياض وواشنطن.