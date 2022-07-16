باحث سياسي عنصران رئيسيان وراء زيارة بايدن للسعودية

وقال الباحث السياسي ومستشار العلاقات الدولية سالم اليامي إن العلاقات السعودية الأمريكية مرتبطة بتاريخ طويل من التفاهم والعمل الاستراتيجي المشترك والمصالح المشتركة.

# القمة_السعودية_الأمريكية | سالم اليامي العلاقات السعودية الأمريكية مرتبطة بتاريخ طويل من التفاهم والعمل الاستراتيجي. # قناة_السعودية pic.twitter.com/YEfHuH7Vf3

– قناة سعودية (saudiatv) 15 يوليو 2022

وأضاف اليامي، خلال مداخلة مع القناة السعودية، أنه كان هناك دائما تركيز على الأبعاد التاريخية والتقليدية للعلاقات مع الولايات المتحدة، وعلى المصالح المشتركة بين الطرفين.

ذات أهمية خاصة

وأشار إلى أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة لها أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه المنطقة والعديد من الدول حول العالم، وتمثل بداية جديدة في العلاقات الأمريكية العربية.

وأشار اليامي إلى أن العنصرين الرئيسيين لهذه الزيارة هما حاجة الولايات المتحدة للطاقة وحاجة المنطقة العربية للأمن.