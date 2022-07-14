باحث يحلل زيارة بايدن إلى السعودية أمريكا أدركت الحقيقة

أكد الباحث في الشؤون الأمريكية إيلي يوسف أن المملكة تعد أهم لاعب في المنطقة اقتصاديًا وسياسيًا.

تعزيز الجمعية

وتابع يوسف، خلال مقابلة مع برنامج “هنا الرياض” الذي تبثه قناة الإخبارية، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أدركت هذه الحقيقة من خلال تعزيز الشراكة السعودية الأمريكية، مشيرًا إلى أن إيران تخشى عمليًا أي حديث عن وضع. حتى أي تنسيق دفاعي ضدها.

وقال إن طهران تحاول اتخاذ مبادرة معاكسة لمعالجة الحديث حول التحالف الإقليمي الذي يمكن تشكيله برعاية الولايات المتحدة.

مشاركة دول المنطقة

وأشار الباحث إلى أنه إذا كانت لدى الولايات المتحدة الرغبة في منع إيران من الاستمرار في سياستها التي تسبب عدم الاستقرار، فعليها إشراك دول المنطقة بشكل حقيقي قائم على مصالحها وليس مصالح الآخرين.