بادرة تاريخية.. رئيس القادسية يكرم شيخ مؤذني الحرم المكي

قرر رئيس مجلس إدارة نادي القادسية أحمد غدران تكريم شيخ مؤذني المسجد الحرام فضيلة الشيخ علي بن أحمد الملا، فِيْ بادرة أولى بين الأندية السعودية.

أشاد رئيس نادي القادسية أحمد غدران وبحضور عضو مجلس الإدارة المشرف على المسؤولية الاجتماعية بدر الرجيب بالشيخ علي بن أحمد الملا شيخ المؤذنين. المسجد الحرام بمكة المكرمة، الذي يعتبر من القواسم التي أكرمها الله برفع صوت الحق من أنقى مكان على مدى أربعين عاما.

وأعرب رئيس القادسية عَنّْ فخره بتكريم فضيلة الشيخ علي بن أحمد الملا وقال “الشيخ علي الملا من الذين خدموا دينه ووطنه من خلال شيخ المؤذنين فِيْ المسجد الحرام خلال الأربعين من عمره، و إنه صاحب مكانة عظيمة كرمها الله تعالى بالعمل فِيْ هذا المكان الطاهر العظيم “.

واختتم غدران حديثه بدعوة الله تعالى أن يرزق هذه الجهُود وأن يحفظ الشيخ علي الملا وكل من يعمل فِيْ خدمة الحرمين الشريفِيْن ويحفظ هذا الوطن الغالي وقيادته الرشيدة.