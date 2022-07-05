“بادر بحجز دورك”.. انطلاق بيع تذاكر المنتخب السعودي فِيْ كأس العالم

بدأت مرحلة جديدة للمنتخب السعودي، بتوجيه من الفرنسي هِيْرفِيْ رينارد، استعدادًا لكأس العالم 2022 فِيْ قطر.

وتأهل المنتخب السعودي إلَّى مونديال 2022، بعد قيادته المجموعة الثانية من التصفِيْات الآسيوية النهائية المؤهلة إلَّى مونديال قطر برصيد 23 نقطة.

يستعد السعودي الأخضر للمشاركة فِيْ مونديال 2022، الذي ستستضيفه قطر فِيْ الفترة من 21 نوفمبر إلَّى 18 ديسمبر.

اختيارنا يشارك فِيْ كأس العالم للمرة السادسة فِيْ تاريخه. حيث ستواجه الأرجنتين والمكسيك وبولندا فِيْ المجموعة الثالثة من مونديال قطر.

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قدم الحساب الرسمي للمنتخب السعودي، اليوم الثلاثاء، عبر موقع التدوين المصغر تويتر، رَابِطًْا لتذاكر مباراة كأس العالم الأخضر فِيْ قطر، تحت عَنّْوان “احجز دورك فِيْ غرفة الانتظار”. .

سيفتتح المنتخب السعودي مباريات المونديال أمام الأرجنتين فِيْ تمام الساعة 100 ظهراً يوم 22 نوفمبر بتوقيت مكة المكرمة على استاد لوسيل، ثم يواجه الأخضر نظيره البولندي فِيْ تمام الساعة 400 مساءً بتوقيت 26 نوفمبر فِيْ التربية والتعليم. استاد المدينة. بعد ذلك، سيواجه المنتخب الوطني نظيره المكسيكي المماثل، الساعة 1000 مساء ليلة 30 نوفمبر، على ملعب لوسيل.